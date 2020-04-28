Масочный скандал: Как медицинский груз из Китая оказался на прилавках "Эпицентра"

Владимир Зеленский лично встречал в аэропорту Гостомеля самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", на борту которого находился медицинский груз китайского производства. В Офисе президента в тот день заявили, что воздушное судно доставило из Тяньцзиня гуманитарный груз. Обращаем особое внимание на слово "гуманитарный" и пока идем дальше.
Что именно было на борту
Зеленский в аэропорту Гостомеля (Офис президента Украины)
Цитируем Зеленского:
На сайте президента сообщили, что всего из китайского Тяньцзиня доставлено более 100 тонн гуманитарного груза.
Руководитель Государственного предприятия "Антонов" Александр Донец уточнил, что на борту было 103 тонны груза.
Письма от нардепа
Вчера стало известно, что депутат Александр Герега (группа "За майбутнє") написал мэру Киева Виталию Кличко и своим коллегам по парламенту письма с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения в его компании "Эпицентр К".
По состоянию на 29.04.2020, согласно с данным Оpendatabot, ООО "Эпицентр К" принадлежит семье Александра и Галины Гереги (51,3% и 47,97% соответственно) и Татьяне Суржик (0,73%).
Вернемся к письму Гереги, которое, к слову, было напечатано на депутатском бланке. Его опубликовала "Украинская правда".
Журналисты обратилась к указанным в письме контактным лицам. Представительница компании Ольга Анатольевна отметила, что в "Эпицентре К" действительно можно купить маски и другие товары.
На уточняющий вопрос, передавался ли доставленный "Мрией" груз на благотворительной основе в больницы и аптеки, она отметила, что "это пришло на коммерческой основе, мы закупаем".
"Каждый может совершить ошибку"
Помощник Гереги Ольга Григорьева отметила, что письмо на имя столичного главы было отправлено по ошибке другой помощницы, которая якобы перепутала почтовые адреса.
При этом собеседники издания в парламенте сообщили, что подобные письма от Гереги "приходят всем на депутатские ящики".
Набирающий обороты скандал прокомментировал "Стране" замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который тоже встречал "Мрию" в Гостомеле.
Отметим, что в публикации на сайте Офиса президента от 23 апреля не упоминалось о коммерческой партии на борту "Мрии".
Сегодня в Украину из Китая прилетел еще один самолет, который доставил 400 тыс. респираторов и 50 тыс. защитных щитков для медиков.
По словам Тимошенко, в целом в страну из Китая с медтоварами прилетело 25 самолетов: рейсы организовывал Офис президента, используя средства благотворительных фондов.
Он выразил мнение, что эта инициатива помогла снизить стоимость масок в аптеках, где еще месяц назад они стоили 20-25 грн.
Киев закупал маски в "Эпицентре"
На сегодняшнем брифинге столичный глава Кличко сообщил, что КП "Фармация" покупало маски у компании Гереги для продажи в коммунальных аптеках.
Виталий Кличко (Из открытых источников)
Он добавил, что в начале карантина, когда был острый дефицит средств защиты, "Эпицентр" бесплатно предоставил городу 100 тыс. масок.
Что касается предложения от Гереги, то, по словам Кличко, соответствующее письмо от нардепа действительно было зарегистрировано в канцелярии Киевской городской государственной администрации 28 апреля.
Мэр заявил, что городские власти рассмотрят его в соответствии с действующим законодательством, и отметил, что до этого подобных писем от Гереги в КГГА не поступало.
"Эпицентр" и карантин
Несмотря на карантин, компания не закрывала свои торговые центры. Напротив, было решено наладить продажу защитных масок, антисептиков, бытовых средств дезинфекции, чтобы, как указано на сайте "Эпицентра", "продолжать выполнять социальную миссию".
В заявлении компании от 17 марта сообщалось, что компания направит 1% своего оборота на закупку медицинского оборудования и средств защиты.
Таким образом, гипермаркет продолжил работу в условиях карантина "как сеть хозяйственных магазинов по обеспечению населения товарами первой необходимости".