Масочный скандал: Как медицинский груз из Китая оказался на прилавках "Эпицентра"

Владимир Зеленский лично встречал в аэропорту Гостомеля самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", на борту которого находился медицинский груз китайского производства. В Офисе президента в тот день заявили, что воздушное судно доставило из Тяньцзиня гуманитарный груз. Обращаем особое внимание на слово "гуманитарный" и пока идем дальше.

Что именно было на борту

Зеленский в аэропорту Гостомеля ( Офис президента Украины)

Цитируем Зеленского:

Наша "Мрия" привезла в Украину 12 млн масок – как для больниц, так и для аптечных сетей. Также привезли около 260 тыс. защитных очковдля наших медиков и более 100 тыс. защитных костюмов 5-го уровня защиты.

На сайте президента сообщили, что всего из китайского Тяньцзиня доставлено более 100 тонн гуманитарного груза.

Руководитель Государственного предприятия "Антонов" Александр Донец уточнил, что на борту было 103 тонны груза.

Письма от нардепа

Вчера стало известно, что депутат Александр Герега (группа "За майбутнє") написал мэру Киева Виталию Кличко и своим коллегам по парламенту письма с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения в его компании "Эпицентр К".

Александр Герега (Фото и з открытых источников) Важная деталь. Согласно украинскому Согласно украинскому законодательству , народные депутаты не могут заниматься трудовой или предпринимательской деятельностью, за исключением преподавательской, научной или медицинской. Они также не могут входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, имеющих целью получение прибыли.

По состоянию на 29.04.2020, согласно с данным Оpendatabot, ООО "Эпицентр К" принадлежит семье Александра и Галины Гереги (51,3% и 47,97% соответственно) и Татьяне Суржик (0,73%).

Вернемся к письму Гереги, которое, к слову, было напечатано на депутатском бланке. Его опубликовала "Украинская правда".

Письмо Гереги ( "Украинская правда")

Уважаемый Виталий Владимирович! На прошлой неделе самолет "Мрия" доставил в Украину большую партию медицинских масок, очков, стерильных комбинезонов 5 степени защиты, а также другие товары противоэпидемического назначения. Все они имеют европейский и украинский сертификаты качества. Когда будет заказана большая партия, цена будет меньше (прайс товаров прилагается). Если будет ваша заинтересованность, то просим вас обращаться со всеми вопросами к определенным лицам в компании "Эпицентр К".

Журналисты обратилась к указанным в письме контактным лицам. Представительница компании Ольга Анатольевна отметила, что в "Эпицентре К" действительно можно купить маски и другие товары.

На уточняющий вопрос, передавался ли доставленный "Мрией" груз на благотворительной основе в больницы и аптеки, она отметила, что "это пришло на коммерческой основе, мы закупаем".

"Каждый может совершить ошибку"

Помощник Гереги Ольга Григорьева отметила, что письмо на имя столичного главы было отправлено по ошибке другой помощницы, которая якобы перепутала почтовые адреса.

Ну такое письмо было всего одно – на КГГА. Оно было одно. И это ошибка. Оно не должно было выйти. Но помощник сделала ошибку. Оно одно-единственное такое. Помощник по собственной инициативе. Думаю, что народный депутат будет разбираться еще. Но это было одно такое письмо, и это была ошибка помощницы. Все мы люди, каждый может совершить ошибку,

- цитирует Григорьеву "Украинская правда".

При этом собеседники издания в парламенте сообщили, что подобные письма от Гереги "приходят всем на депутатские ящики".

Письмо Гереги ( "Украинская правда") Груз гуманитарный?

Набирающий обороты скандал прокомментировал "Стране" замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который тоже встречал "Мрию" в Гостомеле.

Кирилл Тимошенко в Гостомеле ( Фейсбук замглавы ОП Кирилла Тимошенко)

Весь самолет оплачивал "Эпицентр", и весь груз тоже оплачивали "Эпицентр" и остальные бизнесмены. Сами. Без нас. Вся гуманитарка оплачена также бизнесменами. Напрямую. Мы просто встретили самолет, так как это "Мрия", и это груз для Украины. Ни бюджет, ни наш фонд ничего не платили за груз и самолет,

- заявил Тимошенко.

Отметим, что в публикации на сайте Офиса президента от 23 апреля не упоминалось о коммерческой партии на борту "Мрии".

Сегодня в Украину из Китая прилетел еще один самолет, который доставил 400 тыс. респираторов и 50 тыс. защитных щитков для медиков.

По словам Тимошенко, в целом в страну из Китая с медтоварами прилетело 25 самолетов: рейсы организовывал Офис президента, используя средства благотворительных фондов.

Мы позволили коммерческим организациям, прежде всего сетям аптек и ритейлерам, привозить грузы. Прежде всего это обычные маски для населения. Именно эти самолеты, перелеты из Китая в Украину, оплачивают коммерческие организации,

- пояснил замглавы ОП.

Он выразил мнение, что эта инициатива помогла снизить стоимость масок в аптеках, где еще месяц назад они стоили 20-25 грн.

Мы побороли кризис, это была наша задача. Далее все закупки проводит Минздрав,они уже начали их закупать. В дальнейшем их будут доставлять как самолетами, так и морем, поездами из разных стран. Задачей ОП было преодолеть кризис, поэтому мы говорим, что это был последний рейс,

- заявил Тимошенко.

Киев закупал маски в "Эпицентре"

На сегодняшнем брифинге столичный глава Кличко сообщил, что КП "Фармация" покупало маски у компании Гереги для продажи в коммунальных аптеках.

Виталий Кличко ( Из открытых источников)

1 апреля КП "Фармация" закупило 50 тыс. масок у "Эпицентра", до того как поступили маски, заказанные городом. Маски у "Эпицентра" были приобретены КП "Фармация", а не за бюджетные средства, - констатировал мэр Киева. - констатировал мэр Киева.

Он добавил, что в начале карантина, когда был острый дефицит средств защиты, "Эпицентр" бесплатно предоставил городу 100 тыс. масок.

Что касается предложения от Гереги, то, по словам Кличко, соответствующее письмо от нардепа действительно было зарегистрировано в канцелярии Киевской городской государственной администрации 28 апреля.

Мэр заявил, что городские власти рассмотрят его в соответствии с действующим законодательством, и отметил, что до этого подобных писем от Гереги в КГГА не поступало.

"Эпицентр" и карантин

Несмотря на карантин, компания не закрывала свои торговые центры. Напротив, было решено наладить продажу защитных масок, антисептиков, бытовых средств дезинфекции, чтобы, как указано на сайте "Эпицентра", "продолжать выполнять социальную миссию".

В заявлении компании от 17 марта сообщалось, что компания направит 1% своего оборота на закупку медицинского оборудования и средств защиты.

Работая в штатном режиме, мы рассчитываем ежемесячно направлять на помощь стране 40-50 млн грн для закупки медицинского оборудования, масок, дезинфицирующих средств и средств защиты, - говорится в сообщении.

Таким образом, гипермаркет продолжил работу в условиях карантина "как сеть хозяйственных магазинов по обеспечению населения товарами первой необходимости".