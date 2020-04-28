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  • Дата: Сегодня, 10:00
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В мае украинцы получат два дополнительных выходных дня

Категория: Новости

В мае украинцы получат два дополнительных выходных дня

В мае 2020 года для работников с пятидневной рабочей будет 19 рабочих и 12 выходных дней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Согласно закону, праздничными днями являются:

  • 1 мая - День международной солидарности трудящихся (пятница),
  • 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы), суббота, выходным будет понедельник, 11 мая.

Таким образом, в мае будет два периода длинных выходных по три дня: на 1 мая и на 9 мая.

Напомним, карантин в Украине планируют начать ослаблять с 11 мая, но ограничения планируют снимать постепенно. Кабмин разработал и презентовал план выхода из карантина, который включает пять этапов.

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Источник: РБК Украина



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