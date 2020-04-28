Санкции и пошлины: Трамп решил отомстить Китаю за коронавирус

Соединенные Штаты Америки разрабатывают масштабный пакет санкций против Китая за умышленные попытки скрыть истинные масштабы распространения коронавируса.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько источников, передает APnews.

Администрация Трампа работает над долгосрочным планом наказания Китая сразу на нескольких фронтах из-за пандемии коронавируса,

- говорится в сообщении.

Глава США неоднократно обвинял Пекин в недопустимых ошибках и попытках скрыть распространение эпидемии коронавируса. Однако на этот раз усилия США "выходят далеко за рамки стратегии избирательной кампании" Трампа.

Как заявили чиновники, в Вашингтоне рассматривают введение целого комплекса наказаний, в том числе "санкций, отмены долговых обязательств США, а также разработку новой торговой политики".

Мы должны быть осторожными относительно того, как это сделать. Однако, мы найдем способ показать китайцам, что их действия являются абсолютно достойными наказания,

- подчеркнул один из источников.

По словам Трампа, введение дополнительных пошлин на товары из Китая - из-за распространения коронавируса.

Я могу сделать это иным образом. Могу добиться того же, но - даже ради (получение) большего объема денежных средств - просто введением пошлин. Так что мне не обязательно делать это (отказываться от части долга),

- сказал президент Соединенных Штатов, отвечая на вопрос о том, может ли правительство США отказаться от выполнения своих долговых обязательств перед КНР "как наказание за вирус".

Трамп также отметил, что Китай является держателем долговых обязательств США на сумму около 1 трлн долларов.

Он убежден, что если отказываться от части долга, то ни к чему хорошему такая политика не приведет.

Мы должны защищать доллар, защищать незыблемость доллара, важность доллара,

- отметил он.