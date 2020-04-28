Санкции и пошлины: Трамп решил отомстить Китаю за коронавирус

Соединенные Штаты Америки разрабатывают масштабный пакет санкций против Китая за умышленные попытки скрыть истинные масштабы распространения коронавируса.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько источников, передает APnews.
- говорится в сообщении.
Глава США неоднократно обвинял Пекин в недопустимых ошибках и попытках скрыть распространение эпидемии коронавируса. Однако на этот раз усилия США "выходят далеко за рамки стратегии избирательной кампании" Трампа.
Как заявили чиновники, в Вашингтоне рассматривают введение целого комплекса наказаний, в том числе "санкций, отмены долговых обязательств США, а также разработку новой торговой политики".
По словам Трампа, введение дополнительных пошлин на товары из Китая - из-за распространения коронавируса.
Трамп также отметил, что Китай является держателем долговых обязательств США на сумму около 1 трлн долларов.
Он убежден, что если отказываться от части долга, то ни к чему хорошему такая политика не приведет.
Напомним, что после введения администрацией Дональда Трампа изменений в торговой политике США, отношения между Вашингтоном и Пекином резко ухудшились. В настоящее время обе страны работают над всеобъемлющим мирным соглашением в сфере торговли.