 
Информация к новости
  • Просмотров: 128
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Смягчение карантина в Украине начнется с 11 мая – Степанов

Категория: Новости / История и общество

Смягчение карантина в Украине начнется с 11 мая – Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсирует смягчение карантинных мер, введенных с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, с 11 мая.

Как передает УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

Мы понимаем, что люди устали от карантина, и я еще раз хочу подчеркнуть: мы каждый день анализируем ситуацию и готовим смягчение карантинных мер уже с 11 мая. Все эти наши смягчения, все наши действия основываются на мнении специалистов, мнении эпидемиологов, мнении наших вирусологов, которые знают, как себя надо вести в таких ситуациях - пандемии, которая сейчас есть в Украине,
- заявил Степанов.

С 11 мая мы будем делать смягчения, так как на сегодня это позволяет ситуация. Эти смягчения, которые мы будем делать, они будут основываться на тех данных, которые у нас есть, и мы будем уверены, что они в будущем, эти наши действия не ухудшат ситуацию,
- подчеркнул министр. 

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать