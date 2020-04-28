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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Никаких шашлыков и пикников: правоохранители проводят рейд в предполагаемых местах отдыха

Категория: Новости

Никаких шашлыков и пикников: правоохранители проводят рейд в предполагаемых местах отдыха

Утро 1 мая для сотрудников Нацполиции, патрульной полиции, ГСЧС, департамента муниципальной безопасности и его структурных подразделений началось с инструктажа о патрулировании мест, где могут отдыхать одесситы.

Об этом сообщается на странице вице-мэра Павла Вугельмана, передает "Одессит".

Затем специалисты начали патрулировать предполагаемые места отдыха, и уже к 11:30 зафиксировали небольшое количество нарушений.

Отмечается, что в целом горожане придерживаются карантинных правил.

Кроме того, сотрудники КУ «Спасательно-водолазная служба» установили пост охраны около танкера Delfi и патрулируют побережье.

Никаких шашлыков и пикников: правоохранители проводят рейд в предполагаемых местах отдыха

Никаких шашлыков и пикников: правоохранители проводят рейд в предполагаемых местах отдыха

Никаких шашлыков и пикников: правоохранители проводят рейд в предполагаемых местах отдыха

Никаких шашлыков и пикников: правоохранители проводят рейд в предполагаемых местах отдыха

Никаких шашлыков и пикников: правоохранители проводят рейд в предполагаемых местах отдыха

Никаких шашлыков и пикников: правоохранители проводят рейд в предполагаемых местах отдыха

 



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