Всемирный банк одобрил выделение Украине дополнительных 150 млн долларов

Совет директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование в размере 150 млн долларов для Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз банка.
Сообщается, что деньги выделяются в рамках проекта социальной поддержки украинцев, помощь рассчитана на семьи с низким уровнем дохода.
Дополнительное финансирование будет также направлено на предоставление грантов на открытие малого бизнеса в рамках проекта "Рука помощи".
Напомним, ранее Всемирный банк одобрил дополнительный кредит Украине на борьбу с COVID-19. В частности, речь шла о сумме в 135 млн долларов в рамках проекта по улучшению системы здравоохранения.