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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Всемирный банк одобрил выделение Украине дополнительных 150 млн долларов

Категория: Новости / Экономика и финансы

Всемирный банк одобрил выделение Украине дополнительных 150 млн долларов

Совет директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование в размере 150 млн долларов для Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз банка.

Сообщается, что деньги выделяются в рамках проекта социальной поддержки украинцев, помощь рассчитана на семьи с низким уровнем дохода.

Тысячи украинских семей уже имеют сложности с оплатой коммунальных услуг из-за потери доходов. Пенсионеры не могут позволить себе покупать даже самые необходимые лекарства и продукты питания из-за роста цен. Важно помочь этим людям путем ускорения социальных выплат и повышение их адресности,
- отметил Алекс Кремер, исполняющий обязанности директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины.

Дополнительное финансирование будет также направлено на предоставление грантов на открытие малого бизнеса в рамках проекта "Рука помощи".

Напомним, ранее Всемирный банк одобрил дополнительный кредит Украине на борьбу с COVID-19. В частности, речь шла о сумме в 135 млн долларов в рамках проекта по улучшению системы здравоохранения.

 



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