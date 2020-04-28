Шмыгаль отчитался Зеленскому о подготовке постепенного смягчения карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании по предотвращению распространения COVID-19, состоявшемуся под председательством Президента Владимира Зеленского, отчитался, что Украина готовится к постепенному смягчению карантинных норм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.
Сегодня, как указано, должны открыться продовольственные рынки, однако функционировать они будут по четким правилам, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
Пограничники сообщили об увеличении количества людей, которые устанавливают приложение “Дій вдома”, которое помогает проходить самоизоляцию во время карантина. Контроль за соблюдением самоизоляции посредством приложения происходит с помощью регулярных сообщений в течение дня, проверки соответствия фото лица эталонной фотографии, загруженной при установке сервиса, а также геолокации мобильного телефона в момент фотографирования. После получения сообщения гражданину необходимо в течение 15 минут сделать фото своего лица на фоне окружающей среды.
Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что из более чем семи тысяч граждан, которые пересекли границу на въезд в Украину за прошлые сутки, 65% установили приложение “Дій вдома”. Несколькими днями ранее таких было 50%.
Премьер-министр Денис Шмыгаль также добавил, что в Украине ежедневно увеличивается количество людей, которые выздоравливают от COVID-19.
Напомним, по данным Минздрава, за минувшие сутки в Украине 455 новых случаев инфицирования коронавирусом, в общем 10 861 случай.