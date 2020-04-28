Каждый восьмой украинец вскоре станет безработным - НБУ

В Украине уровень безработицы из-за введения карантина в апреле-июне возрастет до около 12% (или каждый восьмой) в сезонно скорректированном выражении, только за одну неделю мая в Украине официально безработными стали 26 тысяч человек.
Об этом говорится в сообщении-прогнозе Нацбанка Украины, передает "Страна".
По оценке НБУ, введение карантина, которое пришлось на вторую половину марта, не имело значительного влияния на уровень безработицы в 1 квартале.
В регуляторе пояснили, что такая оценка основана на прогнозе по спаду реального ВВП во втором квартале и на результатах соцопросов о количестве лиц, ранее работавших но потерявших работу из-за введения карантинных мероприятий.
Нацбанк со ссылкой на данные портала Work.ua сообщает, что количество новых вакансий за первые пять недель карантина уменьшилось вдвое.
В НБУ прогнозируют, что вместе с восстановлением экономики в 2021 году заработные платы снова начнут расти, а уровень безработицы постепенно вернется к докризисным 8-9%. Ожидается, что потребительские настроения полностью восстановятся, а частное потребление в 2021-2022 годах будет расти темпами 5-7% в год.
В НБУ прогнозируют, что карантинные меры и сокращение глобального спроса приведут к снижению ВВП Украины во втором квартале 2020 года на 11%.
Отметим, что во всем мире около 1,6 млрд людей могут остаться без средств к существованию по данным международной организации труда.