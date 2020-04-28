Apple выпускает обновление ОС для идентификации лица в маске

Американская компания Apple, делающая немалый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, обнародовала обновление для операционной системы iOS. Обновление способствует технологии Face ID срабатывать должным образом при определении лица хозяина устройства, который находится в защитной маске, сообщает Информ-UA.

Поскольку правительства многих стран мира обязали собственных граждан носить индивидуальные средства защиты, в частности маски, то Apple решила позаботиться о клиентах. Сообщается, что было выпущено обновление для операционной системы, облегчающее доступ к смартфону, не снимая при этом маску с лица. Заявлено, что обновление улучшает процесс разблокировки при помощи лица (технология Face ID, используемая с серии iPhone 8). Разработчики компании опубликовали серию клипов в социальной сети Twitter, показывая то, как отныне будут вести себя iPhone, если на лице пользователя находится маска. Тут подразумевается прошивка 13.5 Beta, которая пока что доступна исключительно для разработчиков. После того, как её откроют для всеобщего доступа, пользователи смогут обновить ОС до новой версии. Отмечается, что если на пользователе надета маска, то ОС сразу переводит устройство из режима распознавания лица (Face ID) прямо к экрану с кодом-паролем. Таким образом пользователям не нужно потенциально подвергать себя опасности, снимая маску для входа в систему. Это же позволяет пользователю сократить время входа, поскольку не нужно вручную искать опцию для самостоятельного ввода пароля.

В компании заявили, что искренне надеются на то, что нововведение положительно отразится на том, что распространение коронавируса будет замедляться. По прогнозам TechCrunch, программное обеспечение Apple iOS 13.5 будет доступно в ближайшие недели. Пока что достоверно неизвестно, будет ли в новой прошивке функция распознавания лица в маске, но считается, что она будет включена в неё сразу.

Данное обновление, как говорят в Apple, критично важно для всех пользователей.

Ранее австралийские учёные предоставили исследование, связанное с распространением вирусом и их связи с мобильными устройствами. В среднем один гаджет, как заявляют научные сотрудники, имеет сотни разных штаммов с бактериями.

Один из авторов исследования, доктор Лотти Таждури, говорит о том, что люди должны осознавать тот факт, что мобильные телефоны имеют массу вредных бактерий. Их учёные называют таким себе троянским конём, поскольку даже вне зависимости от того, насколько человек часто моет руки в день, он всё равно не единожды берёт в руки телефон, который попросту кишит бактериями. Следовательно, кроме соблюдения личной гигиены стоит часто дезинфицировать и устройство, которое прочно вошло в человеческую жизнь.