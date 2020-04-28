Реорганизация туберкулезных диспансеров: Супрун высказалась о страхе "зомби-апокалипсиса"

Реорганизация туберкулезных диспансеров в Украине в рамках второго этапа медицинской реформы - учреждения не будут закрываться, но перейдут на новую систему работы - вызвала в обществе противоречивую реакцию и тревогу. Бывший руководитель Минздрава Уляна Супрун рассказала о новшествах и объяснила, почему не стоит их бояться и что подпитывает панические настроения.
По ее словам, внедрение пациентоориентированного подхода, который предусматривает переход на амбулаторное лечение больных туберкулезом, "пугает граждан не менее чем зомби-апокалипсис".
Супрун отметила, что больные туберкулезом и раньше были среди нас.
Экс-гдава Минздрава рассказала, что на самом деле флюорография не является чувствительным скрининговым и диагностическим методом, а бактериальный посев мазка носоглотки может дать ложноотрицательный результат. В итоге больного человека будут считать здоровым.
Супрун считает, что из-за страха людей попасть крайней мере на 3 месяца в тубдиспансер, потерять работу и известить всех о своем статусе, в Украине сложилась ситуация, когда люди избегают лечения туберкулеза.
Дело в том, что бактерии обладают способностью развивать устойчивость к антибиотикам. Поэтому можно лечить "своего" возбудителя и успешно убить, но при этом заразиться от новоприбывшего в диспансер человека "свежими" бактериями, устойчивыми к конкретной терапии. Это приводило к тому, что из диспансеров уходили, не долечив болезнь или с печальным "букетом" бактерий, чем и способствовали распространению заболевания.
Туберкулез можно эффективно лечить дома. Через две недели после начала правильного лечения человек уже не является заразным, если начать правильное лечение и соблюдать его постоянно.
Правильное лечение - это когда подобранный антибиотик или несколько антибиотиков, к которым возбудитель чувствителен. Это особенно критическим в случае туберкулеза, вызванным возбудителем с множественной устойчивостью.
Также можно говорить о правильном и эффективном лечении, если пациент или пациентка не пропускают приемов лекарств. Для этого рекомендуется прием лекарств с помощью современных технологий - видео-ДОТ (когда пациент направляет видео-отчет о приеме лекарств) или SmartBOX (врач контролирует прием лекарств по уведомлениям (sms), которые приходят на телефон каждый раз, когда пациент открывает банку для приема лекарств). В Украине эти технологии уже также применяют,
Также медик удивляется, почему призыв к изоляции "заболел - сиди дома" не распространяется на людей с открытой формой туберкулеза.
Супрун говорит, что для украинцев действенным способом примириться с реорганизацией туберкулезных диспансеров будет упражнение "примерить на себя".
Напомним, что по данным Госстата о количестве умерших по отдельным причинам смерти в январе-феврале 2020 года, от туберкулеза скончался 581 человек. Ежегодно же от туберкулеза умирают около 3700 украинцев.