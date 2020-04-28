Индексация пенсий в мае: кому и как повысят выплаты

С 1 мая 2020 года в Украине началась индексация пенсий. Она составит 11% и коснется более 8 миллионов пенсионеров из общего числа в 11 миллионов. Средний размер надбавки составит 260 грн.

Что такое индексация пенсий в Украине

С прошлого года в Украине проводят автоматическую индексацию пенсий — с учетом роста инфляции и увеличения средней зарплаты в минувшем году. Впервые пенсии повысили таким образом еще при предыдущем правительстве Владимира Гройсмана, 1 марта 2019 года. Тогда повышенные выплаты получили около 10,3 млн пенсионеров — примерно на 15%.

Сумма повышения рассчитывается по такой формуле: 50% показателя инфляции 2019 года + 50% роста средней зарплаты за минувший год.

В нынешнем году ожидалось, что пенсии будут проиндексированы с 1 марта, однако этого не произошло.

Наконец, 1 апреля 2020 года правительство приняло постановление № 251 (Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году), которое регулирует индексацию пенсий в нынешнем году.

Как и когда повысят выплаты

Коэффициент повышения пенсий в 2020 году Кабмин установил на уровне 1,11.

Это означает, что на при перерасчете пенсий на 11% будет повышен тот показатель средней заработной платы, который учитывался при выходе человека на пенсию.

Пенсии проиндексируют с 1 мая — то есть уже в мае около 8 млн пенсионеров получат повышенные выплаты. По оценкам Минсоцполитики, в среднем пенсии вырастут на 260 грн.

Однако для части пенсионеров сумма повышения не дотянет даже до 100 грн — в таком случае Кабмин установил доплату до этой суммы, которую будут учитывать и при дальнейших перерасчетах пенсии.

Если же даже с учетом всех надбавок и индексации сумма пенсии у человека будет меньше 2100 грн, такие пенсионеры получат доплату до установленной суммы. На такие выплаты могут рассчитывать женщины со страховым стажем более 30 лет и мужчины, чей страховой стаж составляет не менее 35 лет. Эту компенсацию также будут учитывать при других перерасчетах пенсий.

Индексация пенсий произойдет автоматически, никаких специальных заявок подавать для этого не нужно. Новые суммы поступят на банковские счета пенсионеров или же пенсию доставят почтальоны Укрпочты.

Кроме того, в апреле те украинские пенсионеры, чьи выплаты составляют менее 5 тыс. грн ежемесячно, должны были получить одноразовую прибавку к пенсии в размере 1 тыс. грн.

Кто может рассчитывать на индексацию пенсий

В целом на повышение выплат с 1 мая могут рассчитывать те, кто получает пенсии:

по возрасту;

по инвалидности;

по потере кормильца;

по выслуге лет (медработники и учителя, чей стаж составляет не менее 30 лет работы по профессии).

Кого не касается индексация

Однако ряд категорий пенсионеров из индексации исключается (по оценкам Пенсионного фонда, их около 3,5 млн пенсионеров). Среди них:

госслужащие;

работающие пенсионеры;

получатели социальных пенсий (те, кому государство назначило минимальные выплаты из-за недостатка страхового стажа для выплаты пенсии по возрасту — им пересматривают пенсии отдельно в зависимости от роста прожиточного минимума);

те, кому выплачивают специальные пенсии (к примеру, бывшие судьи и прокуроры);

пенсионеры, получающие максимальные пенсии;

те, кому выплаты впервые назначили в 2019 и 2020 году.

Источник: НВ