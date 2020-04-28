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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Владимир Зеленский пообещал бизнесу 30 млрд гривен дешевых кредитов

Категория: Новости / Экономика и финансы

Владимир Зеленский пообещал бизнесу 30 млрд гривен дешевых кредитов

Предприниматели, которые не работали во время карантина, получат дешевые банковские кредиты. Государство запланировало на эту программу выделить 30 миллиардов гривен. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

“Понимаем, что есть предприниматели, которые не работали во время карантина, а следовательно, не смогут показать банку доход. Несмотря на это, они получат необходимые деньги, потому что гарантом выступит государство. Всего на эту программу планируется до 30 миллиардов гривен. Дополнительно шесть миллиардов направлено на увеличение минимального пособия по безработице, а также на помощь работодателям, которые из-за коронавируса остановили деятельность. Они смогут получить от государства компенсацию для выплаты зарплат своим работникам”, — заявил президент.

 

 

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