В Украине появится новая монета номиналом в 10 грн

Национальный банк Украины с 3 июня введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты. Об этом 29 апреля говорится на сайте банка.



На первом этапе Нацбанк планирует ввести в обращение более 5 млн 10-гривневых монет, которые будут распределены между подразделениями Национального банка в регионах.



Специально обменивать 10-гривневые банкноты на монеты этого номинала не нужно. Неограниченный период времени можно будет рассчитываться одновременно и монетами, и банкнотами. Постепенно – в результате естественного износа – 10-гривневые банкноты будут заменяться в обращении монетами, отметили в НБУ.



Новая монета – небольшая по размеру и легкая, отмечают в НБУ. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес – 6,4 грамма. Она изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Она существенно отличается от оборотных монет номиналом 1, 2 (диаметр 18,9 мм, вес – 3,3 грамма) и 5 ( диаметр – 22,1 мм, вес – 5,2 грамма) гривен.

На реверсе монеты изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы, на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.

27 апреля 2018-го Национальный банк Украины ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 гривны, а в декабре 2019-го – монету в 5 грн и обновленную банкноту номиналом 50 грн.

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