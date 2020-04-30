Мадонна убеждена, что уже переболела коронавирусом и планирует нарушить карантин

Американская 61-летняя певица Мадонна убеждена, что уже переболела коронавирусом Covid-19 и может спокойно нарушать карантин. Об этом артистка сообщила в видео на своей странице в Instagram.

Со слов Мадонны, она месяц провела в самоизоляции и теперь готова из нее выйти и проехаться по Нью-Йорку на своем автомобиле. Женщина уверена, что за это время успела перенести коронавирус безсимптомно и теперь заражение ей не грозит.

"Завтра наступит еще один день, я собираюсь проснуться и буду чувствовать себя по-другому. Итак, завтра, я просто собираюсь покататься на машине, я опущу стекло и вдохну воздух с Covid-19. Вот так! Надеюсь, что будет светить солнце", - подчеркнула Мадонна.

Напомним, что 30 апреля стало известно о заражении коронавирусом российского премьера Михаила Мишустина. Он отправился на самоизоляцию, так как не имеет сильных симтомов.

Источник:112.ua