Мониторинговая миссия ООН по правам человека призвала расследовать смерти в Одессе в мае 2014

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призвала расследовать смерти в Одессе в мае 2014. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила, что по прошествии 6 лет со дня трагедии 2 мая - "насилия в Одессе, унесшего жизни 48 человек, ни один человек так и не был привлечен к ответственности за 48 убийств и смертей".

"Последние шесть лет семьи жертв борются за справедливость в отношении своих близких. Все эти шесть лет правосудие остается призрачным ", - сказала Богнер.

В документе, опубликованном Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине, предоставлена обновленная информация о состоянии расследований и судебных процессов по событиям в центре Одессы и на площади Куликово Поле.

"За прошедший год, не было существенного прогресса в расследовании или судебных процессах. Касательно смертей в центре города, ни расследования, ни судебные процессы не продвинулись вперед со 2 мая 2019 года. Мы также видим отсутствие прогресса в расследовании смертей на Куликовом Поле. Также мы не видели существенного прогресса в уголовных процессах в отношении сотрудников полиции, обвиняемых в ненадлежащем реагировании на столкновения и беспорядки", - сказала Богнер.

"Я призываю украинскую власть обеспечить привлечение к ответственности виновных в насилии 2 мая. Офис Генерального прокурора должен обеспечить эффективное, тщательное и беспристрастное расследование убийств и насильственных смертей. Председатели судов должны предоставить приоритет уголовным производствам в незавершенных делах. Семьи жертв имеют право на правду и справедливость за смерть своих близких ", - подытожила она.