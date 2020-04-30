Карантин убил 40% украинских общепитов

Из 30 тысяч предприятий в сфере общественного питания, которые функционировали в Украине до начала пандемии коронавируса, 12 тысяч по состоянию на конец апреля прекратили свою деятельность. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат фракции “Слуга народа” Никита Потураев.

“Согласно данным по HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе/кейтеринг) до карантина у нас было 30 тысяч заведений общественного питания в Украине: от маленького кафе/бара до большого ресторана. 12 тыс из этих 30 — ликвидированы (40% от общего количества). Не в смысле “закрылись на карантин”, а в смысле “ликвидировались как предприятия”, — сказал Потураев.

Нардеп предполагает, что закрытие ресторанов связано с тем, что Верховная Рада не смогла с первого раза принять изменения в государственный бюджет.

“Возможно, это связано с тем, что нам не удалось с первого раза принять бюджет, а именно в том пакете, который был связан с бюджетом, было соответствующее законодательное основание для запуска процедуры форс-мажора. Так что люди могли закрыться, потому что они не в состоянии выполнять свои обязательства по аренде”, — добавил заместитель председателя комитета.

По его словам, часть из ликвидированных предприятий могут вернуться к своей деятельности после окончания карантина.

“Возможно, кто-то из этих 12 тыс. ликвидированных предприятий вернется, но мы не знаем, сколько и это проблема”, — добавил Потураев.

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