Вспышка COVID-19 во Франции не была импортирована из Китая исследование Института Пастера

28 апреля французский Институт Пастера опубликовал результаты нового исследования. Появление и распространениеCOVID-19 во Франции не было связано с пациентами, вернувшимися в январе из Китая, или даже из Италии, а вызвано локально циркулирующим штаммом неизвестного происхождения.
С 10 января Франция начала вести надзор заCOVID-19. Первый случай заболевания во Франции был зафиксирован 24 января. Это и первый случай заражения в Европе. После этого, еще два пациента, вернувшиеся из Китая прошли тест на коронавирус и лечились в больнице. Власти Франции быстро отреагировали и приняли меры по отслеживанию тесных контактов лиц, заразившихсяCOVID-19, что остановило дальнейшее распространение инфекции.
С 24 января по 24 марта исследователи упорядочили вирусные геномы 97 образцов, собранных среди зараженных во Франции. За этот период в стране было зафиксировано 22 302 случая заболевания коронавирусом, от него умерли 1100 человек. Эпидемия распространялась в основном в северной части страны.
Согласно результатам исследований французских ученных, вирус,распространившийся во Франции и вирус, который обнаружили у пациентов, вернувшихся из Китая, – произошли не от одного и того же штамма. То есть, основной штамм вируса, присутствующий во Франции не имеет отношения к Китаю и Италии.
Самый ранний тест был сделан 19 февраля пациенту, у которого не было истории путешествий и контактов с туристами, возвращающимися из-за рубежа. Пациент скончался 25 февраля, а затем пошла волна заболеваний во Франции.
Ученные Института Пастера пришли к выводу, что еще до вспышкиCOVID-19в Европе в феврале, вирус уже «тихо» распространялся во Франции и других европейских странах, где большинство больных - с легким или бессимптомным течением инфекции. В связи с этим, ученые также призвали к контролю над бессимптомным носительством.