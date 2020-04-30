Вспышка COVID-19 во Франции не была импортирована из Китая исследование Института Пастера

28 апреля французский Институт Пастера опубликовал результаты нового исследования. Появление и распространениеCOVID-19 во Франции не было связано с пациентами, вернувшимися в январе из Китая, или даже из Италии, а вызвано локально циркулирующим штаммом неизвестного происхождения.

С 10 января Франция начала вести надзор заCOVID-19. Первый случай заболевания во Франции был зафиксирован 24 января. Это и первый случай заражения в Европе. После этого, еще два пациента, вернувшиеся из Китая прошли тест на коронавирус и лечились в больнице. Власти Франции быстро отреагировали и приняли меры по отслеживанию тесных контактов лиц, заразившихсяCOVID-19, что остановило дальнейшее распространение инфекции.

С 24 января по 24 марта исследователи упорядочили вирусные геномы 97 образцов, собранных среди зараженных во Франции. За этот период в стране было зафиксировано 22 302 случая заболевания коронавирусом, от него умерли 1100 человек. Эпидемия распространялась в основном в северной части страны.