Трамп внес кандидатуру Дейтона на должность посла США в Украине

Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
"Кейт Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине", - говорится в сообщении.
Дейтон сейчас является директором Центра им. Джорджа Маршалла в Германии. Он также одновременно является старшим советником по вопросам обороны США в Украине.
Ранее Кейт Дейтон служил военным атташе в посольстве в России.
Дейтон получил степень бакалавра в колледже Уильяма и Марии в Вильямсбурге, штат Вирджиния и Кембриджского университета в Соединенном Королевстве, а также степень магистра в Университете Южной Калифорнии совместно с Российским институтом армии США в Гармише, Германия.
Он получил многочисленные награды за свою военную службу, в том числе от Государственного департамента и правительств Канады, Германии и Австрии.
Дейтон говорит на русском и немецком языках.