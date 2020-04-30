Трамп внес кандидатуру Дейтона на должность посла США в Украине

Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Кейт Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине", - говорится в сообщении.

Дейтон сейчас является директором Центра им. Джорджа Маршалла в Германии. Он также одновременно является старшим советником по вопросам обороны США в Украине.

Ранее Кейт Дейтон служил военным атташе в посольстве в России.

Дейтон получил степень бакалавра в колледже Уильяма и Марии в Вильямсбурге, штат Вирджиния и Кембриджского университета в Соединенном Королевстве, а также степень магистра в Университете Южной Калифорнии совместно с Российским институтом армии США в Гармише, Германия.

Он получил многочисленные награды за свою военную службу, в том числе от Государственного департамента и правительств Канады, Германии и Австрии.

Дейтон говорит на русском и немецком языках.