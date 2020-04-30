Власть готовится ввести RАB-тарифы: Зачем это Украине и как скажется на стоимости электроэнергии

Что такое RАB-тарифы и для чего они нужны

RАB-тарифы, или стимулирующее тарифообразование – это новая методика, которая должна в корне изменить подход к формированию тарифов облэнерго (операторов системы передач электроэнергии в локальных сетях), что соответственно отразится на их выручке и возможностях инвестировать средства в инфраструктуру (строительство и ремонт подстанций, линий электропередач). Как неоднократно сообщал 112.ua, передающая инфраструктура в Украине устарела и изношена, к тому же не учитывает возросших нагрузок, как, например, в Киевской области, переживающей бум новостроек.

В связи с этим показатели надежности (непрерывности) электроснабжения в нашей стране остаются самыми низкими из всех стран Европы (где уже давно применяется RАB). Согласно показателям SAIDI (средняя продолжительность перерывов в электроснабжении на одного потребителя в год), грубо говоря, сколько потребители сидят "без света" за последние 4 года в нашей стране, в среднем показатель достигал 620-690 минут в год в 2015-2018 гг. Это в 10-30 раз дольше, чем в странах Западной Европы, в 6 раз дольше стран Балтии, в 3 раза дольше, чем в Польше, и в 2 раза дольше в сравнении с показателем Румынии.

Сейчас в Украине используется система образования тарифов для облэнерго "затраты +". Согласно этой методике, Нацкомиссия ежегодно утверждает тарифы для облэнерго в размере, который, по мнению энергетиков, не позволяет им привлекать банковские кредиты, быстро и в ногу со временем развивать свою инфраструктуру. Ради удержания тарифов на низком уровне (чтобы не допустить роста тарифов и подорожания электроэнергии), НКРЭКУ постоянно "режет" инвестиционные планы облэнерго.

RАB, или стимулирующее тарифообразование в корне меняет этот подход. Согласно новой модели, на уже имеющуюся базу "старых" активов устанавливается минимальная ставка доходности, а на новую (инфраструктуру, которая будет построена после вступления в силу RАB-тарифов) – высокая ставка. "Это позволит создать прогнозируемость и стабильность – компании смогут заниматься долгосрочным планированием, разрабатывать инвестиционные планы минимум на 5 лет и привлекать под них банковские кредиты", - пояснил 112.ua аналитик рынка электроэнергии компании ExPro Дмитрий Сидоров.

Согласно утвержденному нынче проекту НКРЭКУ, на старую базу активов устанавливается доходность в размере 1% (оценочной стоимости), а на новую – 15%.

Переход к новой конфигурации планируется уже с 1 января 2021 года.

Почему вокруг RАB развернутся жаркие баталии

Следует отметить, что идея перехода к RАB-тарифам далеко не нова. Нормативная база, предполагавшая переход к этой модели, была утверждена НКРЭКУ еще в 2013 году. Позже, когда президентом был Петр Порошенко, а главой регулятора - Дмитрий Вовк, к вопросу перехода на новую методику неоднократно возвращались: в нее были внесены изменения. Однако ввести ее в практику прежние власти так и не решились: по этой причине до сих пор применяется модель "затраты +". Примечательно, что в варианте с изменениями, принятыми во время председательствования в комиссии Вовка, был утвержден несколько странный подход к RАB: и на старую, и на новую базу активов устанавливалась одна ставка доходности 12,5%.

Вопрос доходности именно старой базы активов и сейчас может стать главным камнем преткновения и предметом горячих дискуссий, говорит Сидоров. Ключевые облэнерго в стране контролируют олигархи, и они вовсе не намерены терять свои денежки на старой базе активов, вкладываясь исключительно в создание новых инфраструктурных объектов для страны.

Не исключено, что олигархи, в принципе, приложат все усилия, чтобы остановить переход к RАB. Драйверами процесса могут выступить те из них, кто заинтересован в наращивании своего влияния в секторе энергопередачи: под контролем государства, помимо ряда миноритарных пакетов в облэнерго, остаются еще минимум пять объектов – "Хмельницкоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Тернопольоблэнерго". После перехода к стимулирующему тарифообразованию их стоимость может значительно возрасти, а это совсем не выгодно тем, кто нацелился на их приватизацию по приятной цене.

Но самое чувствительное в этом вопросе, пожалуй, то, что новая конфигурация будет оказывать влияние на конечную цену электроэнергии. И тут многое будет зависеть и от того, какой подход изберет регулятор к переоценке базы активов. В зависимости от этого тарифы облэнерго могут вырасти от 15% до 100%, что будет отражено и в конечной цене.

В интервью ExPro Валерий Тарасюк прогнозировал, что в результате введения стимулирующего тарифообразования на базе двух ставок (на старую и новую базу активов) в среднем тариф "облов" в первый год может вырасти на 10%, что приведет к примерно 2%-му росту в конечной цене электроэнергии для потребителей. "Какое-то повышение все равно будет. Другое дело, что в предыдущие годы комиссия считала, и было чересчур высокое повышение тарифа, сейчас мы просчитываем другие варианты. При помощи наших международных консультантов (USAID, - ред.) мы изучаем варианты, чтобы как можно мягче перейти к стимулирующему регулированию", - говорил глава регулятора.

Но вот, что может звучать утешительно, так это то, что по данным источников 112.ua, власти надолго отбросили идею отказа от ПСО для населения и выравнивания цен до одинакового с промышленностью уровня. Такое решение было принято в связи с ситуацией, возникшей из-за коронавируса: как сообщалось, платежная дисциплина за последний месяц и уровень расчетов за электроэнергию упали до рекордно низких значений. Единственное, что может быть изменено – это конфигурация самого ПСО: новая и. о. министра энергетики и окружающей среды Ольга Буславец сделала уже несколько заявлений о намерении перейти к "финансовой модели" ПСО, отметил в комментарии 112.ua Дмитрий Сидоров. Однако эта модель население напрямую затронуть не должна и повлияет только на расстановку сил и финансовое положение основных генераций.

Поэтому население по-прежнему будет платить свои 90 коп. за первые 100 кВт потребленной электроэнергии и 1,68 грн за потребление свыше этой нормы. Категории промышленных потребителей, которые сейчас покупают электроэнергию по 3-4 грн за кВт, придется еще больше раскошелиться. Но благодаря действию RАB у всех повысится качество подачи электроэнергии и уменьшится число отключений.





Источник: 112.ua