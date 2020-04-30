В МИД отреагировали на решение Трампа о назначении посла в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал решение назначить генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла США в Украине. Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter в субботу, 2 мая.

"Приветствую решение номинировать нового посла США в Украине. С нетерпением жду его прибытия в Киев. Мы встречались с генералом Китом Дейтоном еще в его статусе оборонного советника в Украине, и наше взаимодействие всегда было превосходным", - заявил Кулеба.

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