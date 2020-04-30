Коломойский с Портновым обратятся в ЕСПЧ по поводу ПриватБанка

Олигарх намерен судиться после принятия "антиколомойского закона"

Олигарх Игорь Коломойский после принятия банковского законопроекта, который уже прозвали "антиколомойским законом" планирует обращаться в Европейский суд по правам человека. Соответствующий иск, по мнению Коломойского, подготовит юрист Андрей Портнов.

"Меня ограбили, этот закон закрывает мне возможности на определенное время судиться в Украине, то есть возможности на восстановление справедливости исчерпаны, и я могу обращаться в Европейский суд. Портнов, кстати, по этому поводу сделал комментарий как-то. Наверное, я к нему обращусь, чтобы он нас обслуживал. И получим приговор Европейского суда, что национализация была незаконной, надо все вернуть", - рассказал олигарх.

По словам Коломойского, иск в ЕСПЧ будут готовить, "когда примут закон (банковский - ред.)". "Мы обсуждали так, вскользь. Почему к нему? Он имеет большой опыт с 2014 года, он себя защищал, еще у него были клиенты в его адвокатском объединении и он все выиграл", - отметил олигарх по поводу сотрудничества с Портновым.

Государство не понесло убытки в результате национализации банка, утверждает бывший владелец "Привата". А якобы украденные 116 миллиардов долларов еще нужно доказать. Более того, Коломойский обвинил МВФ, экс-главу НБУ Валерий Гонтареву, а также бывшего президента Порошенко в желании отжать у него банк. Потому что, по его словам, Приватбанк - "курица, которая несла золотые яйца". Теперь бывшим владельцам рассказывают, что "эту курицу неправильно кормили, а если бы кормили правильно, то она несла бы платиновые яйца", - говорит олигарх.

Ранее "Вести.ua" писали, что Верховный суд Великобритании отказал Коломойскому в иске по Приватбанку, поскольку "ходатайства не касаются вопросов права, которые должны рассматриваться в данный момент".

ИСТОЧНИК