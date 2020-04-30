Мобильное ТВ. Что смотрят украинцы на смартфонах во время карантина







Развлекательные шоу, голливудские фильмы и сериалы стали особо популярны среди мобильных абонентов во время ограничительных мер

Самоизоляция из-за пандемии коронавируса повысила потребность в дистанционных развлечениях, к которым относятся в том числе различные виды видеоконтента. Уже в первые недели карантина украинцы начали больше времени проводить в онлайне, отрапортовали интернет- и OTT-провайдеры. Просмотр телепрограмм и кинофильмов увеличился и в сетях отечественных мобильных операторов.

"Киевстар"



В течение 16 марта – 24 апреля 2020 года пользователи сервиса "Киевстар ТВ" на 63% больше смотрели фильмы и программы из видеобиблиотеки. А просмотр телеканалов увеличился на 30%.

Месяц карантина. Поднимут ли цены интернет-провайдеры для компенсации потерь

У компании есть два приложения на Google Play (AppStore не предоставляет статистику). "Киевстар ТВ" для смартфонов и планшетов Android-пользователи скачали более 500 тыс. раз. "Киевстар ТВ для телевизоров и медиаплееров" – свыше 10 тыс. загрузок. Стоит отметить, что у этого оператора, помимо мобильной инфраструктуры, есть еще фиксированная сеть широкополосного доступа в интернет.

Телезрители "Киевстара" за указанный промежуток времени отдали предпочтение национальным каналам. В тройку лидеров вошли 1+1 HD, "Украина", СТБ. Среди тематических наибольшей популярностью пользуются "киношные" (TV 1000, TV 1000 Action, VIP Comedy) и детские ("Плюс Плюс", Nick Jr., "Пиксель"). Потребление контента для самых маленьких зрителей выросло на 18%. В компании это объяснили тем, что с начала карантина "Киевстар ТВ" открыл бесплатный доступ к шести детским телеканалам всем своим пользователям. Всего на платформе насчитывается 150 телевизионных программ.

Видеобиблиотека состоит из 7 тыс. кинокартин и сериалов. Подписчики компании за последние несколько недель "проголосовали" своим временем за отечественный контент. Лидером по просмотрам за период карантина стал мелодраматический сериал "Доктор Вера". В топ самых востребованных программ также вошли "Мир наизнанку", "Лига смеха" и "Голос країни".

Среди кинокартин зарубежного производства популярными стали боевики "Отряд самоубийц" и "Форсаж: Хоббс и Шоу". А также мультфильмы "Пой", "Секреты домашних животных – 2" и серия фильмов о Гарри Поттере.

Помимо развлекательного вырос также спрос и на образовательный контент (проект "Всеукраинская школа онлайн"). Компания открыла доступ ко всем телеканалам, которые транслируют уроки (они также доступны в видеобиблиотеке).

По данным "Киевстара", за две с половиной недели эти выпуски набрали более 251 тыс. просмотров. Причем, отметил оператор, зрительская активность прирастала в среднем на 28% от недели к неделе. Среди уроков, размещенных в видеобиблиотеке, наиболее популярными стали физкультура, английский для пятиклассников, всемирная история для 10-х классов, а также математика и английский для 11-х классов.

В Украине спрос на видеосервисы за месяц карантина вырос в пять раз

Vodafone Украина



Vodafone TV именно для украинского рынка – бренд международный, похожие приложения есть в разных странах – пользователи Android скачали тоже более 500 тыс. раз.

В компании сообщили, что более 25% всего смотрения заняла "Всеукраинская школа онлайн". Самыми популярными стали уроки для старших (10-11) классов.

Портрет пользователя, констатировал оператор, с началом карантина не претерпел существенных изменений. Более чем 70% – это люди в возрасте 18-44. Женщины составили 64% подписчиков Vodafone TV. В основном фильмы и программы на этой платформе смотрели жители больших городов: Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Запорожья.

В топ-5 каналов на сервисе вошли 1+1, "Украина 24", "Украина", ICTV и "Новый канал".

Среди самых популярных фильмов были: "Падение ангела", "Донбасс", "21 мост", "Стриптизерши" и "Охота на воров". Среди сериалов (от HBO) популярностью пользовались: "Ответный удар", "Мир дикого запада", "Хороший доктор", "Темные начала" и "Власть в ночном городе".

Карантин перед экраном. Что и как смотрят украинцы в самоизоляции.

lifecell



Количество загрузок фирменного телеприложения этого оператора TV+ среди обладателей "гуглофонов" превысило 100 тыс.

За 20-26 апреля в десятку самых смотрибельных телеканалов вошли ICTV, 1+1, "Новый канал", СТБ, "Украина", 2+2, "Интер", ТЕТ, НТН и FOX.

Самая высокая активность за указанную неделю зафиксирована во время нового выпуска программы "Холостяк" (24.04 19.00 – 23:00). При этом смотрение превысило средний показатель в пиковые часы в полтора раза.

Наибольшей популярностью среди абонентов lifecell, предпочитающих смотреть фильмы на мобильных устройствах, пользовались:

"Фантастическая четверка" (2005).

"Фантастическая четверка-2".

"Скажене весілля".

"Паркер".

"Хеллбой-2: Золотая армия".

"Хеллбой-3: Возрождение кровавой королевы".

" Скажене весілля 2".

"Принц Персии: Пески времени".

"Пятая волна".

"Гарри Поттер и философский камень".

Все три мобильных оператора заверили, что в ближайшем времени не собираются поднимать цены на свои теле- и видеосервисы. Разве что, отметили в lifecell, правообладатели контента изменят его стоимость. Тогда и сотовым компаниям придется пересмотреть тарифы.

ИСТОЧНИК