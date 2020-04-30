Бывший форвард "Ливерпуля" и футболист сборной своей родной Ирландии Майкл Робинсон скончался на 62-ом году жизни. Последние два года он боролся с тяжёлой болезнью - в у него была диагностирована злокачественная меланома.

Свою карьеру в большом футболе Робинсон начал с "Престоном" в 1975 году; затем защищал цвета английских клубов "Манчестер Сити", "Брайтон энд Хоув Альбион", "Куинз Парк Рейнджерс" и испанской "Осасуны". Выступая в середине 80-х за "Ливерпуль", он стал с этой командой чемпионом Англии, обладателем Кубка лиги и Кубка европейских чемпионов. В составе сборной Ирландии Майкл Робинсон сыграл 24 матча.

После завершения срока контракта с "Осасуной" он не уехал из Испании и стал там известным телеведущим.

"Все в "Ливерпуле" мыслями с семьей и друзьями Майкла в это печальное время. Покойся с миром, Майкл", - написал в своём Twitter "Ливерпуль".