В Николаеве посреди дороги умер известный украинский тренер по велоспорту Евгений Штермер

В Николаеве, посреди дороги в своем автомобиле внезапно скончался известный украинский тренер по велоспорту Евгений Штермер. Об этом сообщается на странице Федерации велосипедного спорта Украины в Facebook.

"3 мая 2020 года на 77 году ушел из жизни прекрасный тренер по велосипедному спорту Евгений Львович Штермер. Выражаем глубокие соболезнования родным. Вечная и светлая память",

- говорится в сообщении Федерации велосипедного спорта Украины.

СМИ сообщают, что Штермер возвращался с тренировки в своем автомобиле Renault Logan. Ему стало плохо, он остановил машину и потерял сознание. Когда врачи прибыли на место происшествия, Штермер умер. Причиной смерти мог быть сердечный приступ.

Штермер тренировал многих участников и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Он был удостоен ордена "За заслуги" и званий "Заслуженный тренер Украины" и "Заслуженный работник физической культуры Украины".