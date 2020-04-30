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В Мали погиб украинец, который служил во французском Иностранном легионе

Категория: Новости / Происшествия

 

Украинец, служивший во Французском Иностранном легионе, скончался от ранений, полученных во время операции на территории Мали.

Как сообщили на сайте Министерства обороны Франции, Дмитрий Мартынюк принимал участие в операции "Бархан" и подорвался на самодельном взрывном устройстве.

Украинец подорвался 23 апреля, получил серьезные ранения, был доставлен в госпиталь французской армии и 1 мая скончался.

"Дмитрий Мартынюк погиб во время борьбы с терроризмом в районе, где несколько групп проводят насильственные действия против гражданского населения. Он умер во имя верований и ценностей, которые он защищал до последнего вздоха",
– говорится в заявлении.

Министр обороны Франции Флоранс Парли выразила соболезнования семье погибшего.


Источник: СЕГОДНЯ



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