Что мы делаем неправильно или восемь привычек, угнетающих наш мозг

Иногда мы можем жаловаться на на усталость в конце дня, плохую память и невозможность сконцентрироваться на чем-либо. Это, по сути, и есть жалоба на плохую работу мозга.

Для этого необходимо знать о восьми привычках, которые вредят вашему мозгу и ухудшают мыслительные способности, а именно:

Недосыпание

Недосыпающий человек теряет концентрацию, «зависает» и в результате работает менее эффективно. Избежать этого никак не удастся: дело в том, что при недосыпании участки бодрствующего мозга по очереди будут переходить в фазу медленного сна, чтобы «добрать» необходимое. А длительное недосыпание провоцирует отмирание нервных клеток.

Курение

О пагубном воздействии никотина на легкие и сердце знают многие. Но почему-то забывают о том, что оно к тому же сужает сосуды – а значит, ухудшает кровоснабжение всех органов, и мозга в частности. Курильщики с длительным стажем неизбежно испытывают проблемы с памятью и концентрацией.

Стресс

Кратковременный стресс, если он не повторяется слишком часто, даже полезен ? он «встряхивает» нервную систему заставляя ее работать более эффективно. Но люди, испытывающие хронический стресс, начинают соображать хуже. Дело в том, что длительное напряжение нервной системы ведет к разрыву связей между нейронами и ухудшает аналитические способности и восприятие причинно-следственных связей.

Отсутствие завтрака

Многие пропускают первый прием пищи за день. Это плохо сказывается не только на утренней работоспособности, но и на активности мозга в течение целого дня. Отсутствие пищи понижает уровень сахара в крови и затрудняет поступление в мозг питательных веществ. Если у вас совсем нет аппетита с утра, старайтесь брать с собой легкий перекус, чтобы съесть его вместе с утренним чаем после прихода на работу.

Сладости

Миф о том, что сахар полезен для мозга, развенчан давно, но многие люди до сих пор верят в него. Для мозга полезен не сахар, а глюкоза, содержащаяся в любых продуктах, насыщенных углеводами – фруктах, овсянке, цельнозерновом хлебе. Сахароза, содержащаяся в шоколаде и пирожных, дает резкое повышение и столь же резкое снижение уровня сахара в крови. Поэтому человек испытывает кратковременный всплеск активности, за которым следует такой же быстрый спад.

Много дел одновременно

Человек, делающий несколько дел одновременно, неизбежно выполняет их хуже, чем тот, кто работает последовательно. Несколько незавершенных процессов, за которыми вынужден следить мозг, «перебивают» друг друга и сказываются на качестве работы. К тому же, привыкнув к частой смене деятельности, человек с трудом может сосредоточиться на чем-то одном.

Депрессия

Сейчас много говорят и о том, что антидепрессанты и успокоительные препараты плохо влияют на мозг, едва ли не разрушают его. Действительно, в период привыкания эти препараты способны сделать человека слегка заторможенным и вялым. Проблема в том, что депрессия влияет на мышление и личность в целом гораздо хуже. Человек в депрессии медленнее и хуже думает, начинает плохо справляться с повседневными обязанностями.

Обезвоживание

истощает организм и вообще крайне опасно для здоровья. При недостаточном потреблении воды человек становится вялым, чувствует себя плохо. Рекомендация употреблять в сутки около двух литров воды – не пустые слова. Многие люди думают, что выполняют ее, но при этом пьют сладкий чай, газированные напитки или кофе, что только приводит к еще большему обезвоживанию. Старайтесь пить больше чистой воды, и вы увидите, как становитесь бодрее и сообразительнее.

Напомним, что полезные свойства сухофруктов известны еще с давних времен. Среди их полезных отличий выделяют количество калия, который благотворно влияет на работу сердца и сосудов.