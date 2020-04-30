Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая

Кабинет министров Украины одобрил продление карантина в Украине до 22 мая.

Решение было принято на внеочередном заседании правительства в понедельник, 4 мая. Окончательные параметры смягчения будут утверждены в течение двух дней.

Предыдущее решение Кабмина предусматривало окончание карантина 11 мая.

«Карантин будет продлен до 22 мая. Дальше мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире, как будет происходить колебания кривой заболеваемости у нас»,

— сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время правительство намерено ослабить карантин с 11 мая «по просьбе представителей бизнеса».

«Сегодня мы готовы принять это решение, чтобы бизнес смог подготовиться», — сказал Шмыгаль, объяснив, что ослабления для бизнеса все равно будут предусматривать определенные санитарные требования.

Премьер уточнил, что с 11 мая планируется:

-открытие парков, скверов, зон отдыха,

-открытие парикмахерских, маникюрных, педикюрных салонов, салонов красоты,

-открытие летних площадок, кафе и ресторанов на вынос,

-разрешение оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами в ТРЦ,

-разрешение работы заведениям бытового обслуживания,

-открытие музеев и библиотек,

-разрешение работы стоматологов, аудиторов, адвокатов, сервисов бытовой техники.

Шмыгаль подчеркнул, что для каждого ослабления будут предусмотрены четкие правила.