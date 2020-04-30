Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая

Кабинет министров Украины одобрил продление карантина в Украине до 22 мая.
Решение было принято на внеочередном заседании правительства в понедельник, 4 мая. Окончательные параметры смягчения будут утверждены в течение двух дней.
Предыдущее решение Кабмина предусматривало окончание карантина 11 мая.
В то же время правительство намерено ослабить карантин с 11 мая «по просьбе представителей бизнеса».
«Сегодня мы готовы принять это решение, чтобы бизнес смог подготовиться», — сказал Шмыгаль, объяснив, что ослабления для бизнеса все равно будут предусматривать определенные санитарные требования.
Премьер уточнил, что с 11 мая планируется:
-открытие парков, скверов, зон отдыха,
-открытие парикмахерских, маникюрных, педикюрных салонов, салонов красоты,
-открытие летних площадок, кафе и ресторанов на вынос,
-разрешение оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами в ТРЦ,
-разрешение работы заведениям бытового обслуживания,
-открытие музеев и библиотек,
-разрешение работы стоматологов, аудиторов, адвокатов, сервисов бытовой техники.
Шмыгаль подчеркнул, что для каждого ослабления будут предусмотрены четкие правила.