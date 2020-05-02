Год после выборов: за Зеленского готовы проголосовать 42,6% украинцев

Если бы выборы президента прошли в конце апреля, 42,6% опрошенных украинцев поддержали бы нынешнего главу Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствует опрос КМИС.

На втором месте по симпатиям избирателей – предыдущий президент Петр Порошенко: за него отдали бы голос 14,9% респондентов. Замыкает тройку лидеров с поддержкой в 12,2% Юрий Бойко.

Речь идет о тех респондентах, кто определился с выбором и собирается голосовать. Среди всех опрошенных не определились 20,1%, еще 8,5% ответили, что не придут на выборы вообще.