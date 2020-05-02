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UberEats спустя чуть более года работы уходит из Украины

Категория: Новости

 

Сервис доставки еды UberEats уходит из Украины. Последний день работы – 3 июня 2020 года.

"Нам очень жаль, что UberEats больше не будет доступен в Украине... Сейчас для нас главное – свести к минимуму последствия закрытия сервиса для наших сотрудников, ресторанов, курьеров-партнеров и пользователей",
– говорят в компании.
При этом, сервис заказа поездок продолжит работать и далее, добавили в Uber.

UberEats закрывается не только в Украине, а еще и в Чехии, Египте, Гондурасе, Румынии, Саудовской Аравии и Уругвае. В ОАЭ операции будут переданы дочернему сервису Careem.
Сэкономленные благодаря закрытию сервиса в Украине ресурсы перенаправят на другие рынки в Европе и по всему миру, где UberEats растет быстрее.

В тестовом режиме в Киеве доставка еды из ресторанов от компании Uber заработала 5 февраля 2019 года. Таким образом, UberEats проработает в Украине всего год и четыре месяца.


Источник: ФОКУС



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