В Мариуполе живодер покусал врача "скорой", который защищал животное

В Мариуполе бригада экстренной помощи стала свидетелем издевательства над животными, и, когда медики вмешались, неадекватный мужчина напал на них



"В Мариуполе бригада, возвращаясь с вызова, стала свидетелем издевательства неизвестного (трудно назвать это существо человеком) над животным, которое он бросил под колеса санитарного автомобиля. Водитель остановился. Фельдшер вышел из машины и сразу получил два удара в лицо, а во время защиты и удержания нападающего еще и укусы от него",

- говорится в сообщении.

Отмечается, что бригада "скорой" вызвала наряд полиции, который и задержал нападавшего.

"Медицинскому работнику была оказана необходимая помощь. Что произошло с животным - выясняется",

- говорится в сообщении.



