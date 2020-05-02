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Сегодня, 17:00

В Мариуполе живодер покусал врача "скорой", который защищал животное

Категория: Новости / Происшествия

 

В Мариуполе бригада экстренной помощи стала свидетелем издевательства над животными, и, когда медики вмешались, неадекватный мужчина напал на них

"В Мариуполе бригада, возвращаясь с вызова, стала свидетелем издевательства неизвестного (трудно назвать это существо человеком) над животным, которое он бросил под колеса санитарного автомобиля. Водитель остановился. Фельдшер вышел из машины и сразу получил два удара в лицо, а во время защиты и удержания нападающего еще и укусы от него",
- говорится в сообщении.

Отмечается, что бригада "скорой" вызвала наряд полиции, который и задержал нападавшего.

"Медицинскому работнику была оказана необходимая помощь. Что произошло с животным - выясняется",
- говорится в сообщении.



Источник: ДЕПО



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