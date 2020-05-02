Украинская власть получила жесткое предупреждение от «Большой семерки»

Послы стран G7 в Украине предупредили, что после лишения украинской властью независимости НАБУ последует лишение Украины международной поддержки.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном в Twitter в Группе послов G7 в Украине.

«США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и Европейский Союз продолжают поддерживать независимые антикоррупционные учреждения Украины и их приверженность делу борьбы с коррупцией на высших уровнях. Мы поддерживаем то, что украинский народ требовал во время Революции достоинства и продолжает требовать ежедневно с тех пор. Законодательство, которое бы нарушало независимость этих институтов, грозит траектории реформ в Украине и поддержке международного сообщества»,

- говорится в сообщении.

Напомним, в конце апреля комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам поддержать законопроект №3133 о невозможности коррупционерам работать в антикоррупционных органах. 20 членов поддержали данный документ, один воздержался, и лишь два члена комитета выступили против.

Принятие данного документа позволит уволить директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, который был признан Сарнским районным судом, а позднее Ровенским апелляционным судом виновным в коррупционных действиях. Его обвинили в том, что он бесплатно отдыхал в элитных охотничьих угодьях хозяйства "Полесское-Сарны" в Ровенской области, а счет за него оплачивал его друг, бизнесмен Николай Надейко. Надейко платил не только за проживание в отеле, но и за еду и дорогие развлечения.