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Глава украинского МИД предложил установить в Берлине памятник украинцам, погибшим во Второй мировой войне

Категория: Новости / История и общество

 

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в разговоре со своим немецким коллегой Гайко Маасом поднял вопрос сооружения в Берлине монумента украинцам, погибшим во Второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"В контексте 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, которую вскоре будет отмечать мир, Дмитрий Кулеба поднял вопрос сооружения в Берлине монумента украинцам, погибшим во Второй мировой войне. По его словам, такой монумент был бы достойным чествованием их памяти",
- говорится в сообщении.

Кулеба и Маас также обсудили дальнейшие шаги, которые необходимо осуществить для воплощения решений саммита лидеров в Париже и подготовки к саммиту в Берлине.


Источник: 112



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