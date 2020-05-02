Последний учебный день в школах — 31 мая

Решение правительства о продлении карантина до 22 мая не отразится на заведениях образования — они по-прежнему будут проводить занятия дистанционно и готовиться к завершению учебного года. Об этом заявила временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

Таким образом, календарь обучения выглядит так:

-до 31 мая продолжаются занятия;

-до 1 июля должен быть завершен учебный год;

-в течение июня педсоветы рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс.

Выпускники 11-х классов получат документ о получении образования после сдачи ГИА в форме ВНО. В случае, если учащиеся 1-8 и 10 классов не планируют учиться в этом заведении образования дальше, школы направляют копии их документов учащимся по электронной почте, а оригиналы документов выдадут уже в сентябре 2020?21 учебного года.

Ради предупреждения распространения коронавирусной болезни COVID-19 в 2019/2020 учебном году МОН рекомендует воздержаться от проведения массовых мероприятий, в частности — последних звонков и выпускных вечеров.