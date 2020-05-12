Памяти последних дней Великой Отечественной

75 лет назад, 30 апреля 1945 года, над рейхстагом победоносно взвился красный флаг 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, ставший навсегда символом Великой Победы.

1418 дней и ночей, пережив ужасы отступления, постигая науку побеждать через горечь тяжелых потерь, шла сюда Советская армия, для того чтобы окончательно уничтожить фашистскую чуму.

В этот же день, согласно официальной информации, произошло самоубийство основателя Третьего рейха А. Гитлера. Этот эпизод истории Второй мировой войны за истекшее время оброс бесчисленным множеством версий и легенд, среди которых есть предположения о бегстве фюрера в Южную Америку и даже в Антарктиду.

И потому я хотел бы сегодня остановиться на реальном фрагменте из жизни и службы человека, имевшего тесное отношения к событиям того дня, дошедшего фронтовыми дорогами войны до самого Берлина и связавшего в дальнейшем свою мирную жизнь с Одессой, где он жил и работал с 1973 года.

Этим человеком был полковник Иван Исаевич Клименко (1914-1998) – начальник отдела контрразведки «СМЕРШ» 79 стрелкового корпуса 3-й ударной армии.

В личном деле полковника И.И. Клименко №Е-066628 указано: «...В 1945 г., будучи начальником отдела контрразведки 79-го стрелкового корпуса, тов. Клименко участвовал в штурме рейхстага и захвате канцелярии Геббельса с её архивами».

Со временем эти факты и воспоминания Иван Исаевич изложит в своей автобиографической книге «Воспоминания контрразведчика». А глава Одесского регионального отделения Национального союза журналистов Ю.А. Работин, которому посчастливилось быть знакомым с Иваном Исаевичем, выпустит по его воспоминаниям книгу «Золотое кольцо Победы».

Из изданных мемуаров следует, что утром 4 мая 1945 года вместе с группой солдат и несколькими пленными немцами И.И. Клименко вернулся в разрушенную обстрелом имперскую канцелярию более детально осмотреть найденные ранее на дне цементного бассейна несколько десятков трупов, среди которых было тело, внешне напоминавшее Гитлера. Однако присутствовавший при этом пленённый вице-адмирал Фосс из близкого окружения Гитлера с уверенностью сказал, что это не фюрер. Ожидая приезда группы офицеров и врачей, солдаты попросили Ивана Исаевича показать место, где ранее были найдены трупы Геббельса и его жены. Здесь в саду левее от входа в «фюрер-бункер» отчетливо виднелась воронка от попадания снаряда или бомбы. Она была наспех наполнена мусором и обрывками бумаг и одеял, а на дне лежал брошенный фаустпатрон. Солдат Иван Чураков начал спускаться в яму за немецким трофеем, когда обнаружил там видневшиеся в нагромождении набросанного мусора человеческие конечности.

«Тут трупы, товарищ полковник!» – крикнул солдат.

Действительно это были два трупа – мужчины и женщины. И.И. Клименко распорядился извлечь их из воронки. Тела были настолько обгоревшими, что невозможно было сразу определить, кому они принадлежат.

Их завернули в найденные неподалёку одеяла для дальнейшего опознания ввиду того, что всё внимание было приковано к ранее найденному телу, внешне напоминавшему Гитлера.

В имперскую канцелярию к этому времени прибыли начальник управления контрразведки фронта генерал-лейтенант Вадис и уполномоченный МВД СССР генерал-полковник Серов.

И.И. Клименко доложил, что из шести немцев, приведённых для опознания тела, по визуальным признакам напоминающего Гитлера, пять категорически отрицают что это фюрер, а один неуверенно подтверждает.

Также было доложено о найденных обгоревших останках мужчины и женщины.

К этому времени в канцелярию прибыл дипломат Смирнов, работавший до войны послом в Германии и лично встречавшийся с Гитлером, который высказал уверенность, что это тело, по его мнению, всё же принадлежит фюреру. Однако чутьё опытного контрразведчика подсказывало Ивану Исаевичу, что не всё так.

В четыре утра следующего дня он дал указание капитану Дерябину с солдатами вернуться в канцелярию, для того чтобы забрать для детального обследования найденные в воронке обгоревшие останки. Теперь при более детальном осмотре места были обнаружены две мертвые овчарки, на ошейнике одной из которых была надпись «Навсегда с тобой». По всей видимости, это была любимая овчарка фюрера Блонди со щенком Вольфом.

Извлечённые тела были доставлены для проведения судмедэкспертизы под руководством главного военно-медицинского эксперта Белорусского фронта Ф. Шкоровского и полковника Н.А. Краевского. По итогам было сделано заключение, основанное на показаниях стоматолога К. Хойзерманн, передавшей советскому командованию историю болезни и рентгеновские снимки зубов, что обгоревший труп принадлежит германскому канцлеру Гитлеру.

С этого дня советское руководство знало точно, что А. Гитлер мёртв и его труп найден.

Тому, что когда-то планировал рейхсфюрер СС Гиммлер, для мертвого фюрера не суждено было сбыться.

Гиммлер сразу после «планируемой Третьим рейхом победы» хотел «…построить сооружение, издержки строительства которого составят 50 миллиардов рейхсмарок. Высота дома будет 355 метров, диаметр 1500 метров... И со временем это будет мавзолей Адольфа Гитлера».

«Этот день не пришёл! – резюмировал советский исследователь Безымянский. – Вместо него настал день, в который советский солдат Иван Чураков извлёк...жалкий обезображенный труп Гитлера из мусора».

После проведённого опознания и вскрытия останки были окончательно сожжены, а прах рассеян во всех направлениях.

Пусть подвиг советского воина-освободителя живет в поколениях и не стирается память о героях, вернувших народам планеты мирное небо!

Вечная память не вернувшимся с полей сражений и крепкого здоровья ветеранам Советской армии!