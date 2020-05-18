Мэру Труханову объявили войну за «электорат» – ради землеотводов?



В предвыборные сезоны политики Украины всё чаще вместо состязаний в «программных» посулах или отчетах о своих заслугах перед согражданами прибегают к очернению конкурентов. Не стыдясь, злоупотребляют при этом уловкой, указанной еще в 19 веке видным прусским деятелем Отто фон Бисмарком:

«Никогда столько не лгут, как… до выборов».

Но против городского головы Одессы Геннадия Труханова в праздничные дни мая одна из групп начала нападки особенно лихо. А обмануть вознамерились даже не кого-то в Офисе Президента, а весьма неглупый народ – одесситов. Если их «фокус» удастся, вероятны крупные расстройства нервов «доверяек» и новые траты общинного («коммунального») имущества города. Поэтому стоит изучить «пружины» этой интриги.



«Праздничный» скандал от Гиганова и Ко

С момента избрания в 2014 году градоначальником Одессы не раз приходилось Г. Труханову терпеть нападки за былую деятельность в Партии Регионов, за сочувствие и укрывательство местных «антимайданцев». Пеняли ему и за продолжение чествований городскими властями 9 мая, и за поминание (в т. ч. вывешивая траурные флаги) жертв трагедии 2 мая. Самые активные противники приписывали Г. Труханову наличие российского гражданства и чуть ли не связи со спецслужбами РФ.

Ввиду абсурдности инкриминируемых «политических преступлений» антитрухановцам удалось лишь тянуть судебное обжалование по факту… решения депутатов горсовета (а не лично мэра) купить по спорной цене здания бывшего завода «Краян». Зато после поражения П. Порошенко на выборах 2019 г. мэра Одессы стали всё чаще упрекать в… былом «сотрудничестве» с угнетавшей его командой Порошенко.

Тактика многих желающих занять (как в игре «Царь горы») пост мэра Одессы вполне подтверждает указанное выше замечание О. Бисмарка о «лжи до выборов». Но «высший пилотаж» в этом пока показала группа лиц, связанных с «новым одесситом» и депутатом одесского горсовета Богданом Гигановым.

Уроженец (по данным «Думской») г. Сокиряны Черновицкой области Б. Гиганов дорос там до видного управленца строительной компании «ОСК Вектор», а далее перекочевал в привлекательный для девелоперов Одесский регион, став тут в 2012 г. младшим компаньоном А. Еремицы и учредителем компании «Строительная инвестиционная компания «Комфорт». Затем в 2015 г. пришлый девелопер был избран по партийному списку «Оппозиционного блока» в Одесский горсовет, где естественно вошел в состав постоянной комиссии по вопросам планирования застройки территорий, городского дизайна и архитектуры. В 2017 г. благополучно (по)кинул фракцию «Оппоблока», став – «внефракционным», но с приближением планируемых на этот год перевыборов – опять оказался «идейным»: уже в рядах сторонников «Оппозиционной партии «За жизнь» (ОПЗЖ). Вошел в группу, образованную в горсовете в апреле с. г. за счет перебежчиков из ряда партий, включая БПП. И активизировал «депутатскую» деятельность скандальными выходками.

7 мая черновицко-одесского ловкача пустили поговорить на телеканале «ЗИК». Но использовал он подаренные 3 минуты телеэфира не для рекламы заслуг ОПЗЖ и ее лидера В. Медведчука (что соответствует сейчас политике «ЗИКа»). Вдруг стал обвинять мэра Труханова в немыслимом: в поддержке… «фашиствующих» хулиганов, мешающих горожанам поминать 2 мая павших в уличных беспорядках в 2014-м и праздновать День Победы 9 мая!

Красуясь на «ЗИКе», Б. Гиганов помог не в лучшем свете выставить главного оратора ОПЗЖ В. Рабиновича, когда тот в запале эмоций грозно утверждал: Назвавшись «настоящим одесситом», сперва Б. Гиганов высказал согласие с мнением участников телепрограммы, что 9 мая надо и в этом году отметить массовыми акциями. Но далее огорошил сенсационным набором домыслов, будто в Одессе таких чествований не будет, а виновен в «грядущей измене» – Г. Труханов! Мол, тот тайно поощряет уничтожение памятников героям Отечественной войны.

Как «вещественное доказательство» заявленному «гигант мысли» представил и прокомментировал фотографию, где сняты спины трех идущих днем в парк мужчин, включая Г. Труханова (в центре) и Е. Резвушкина (слева на фото). Мотивы той встречи публике не известны: может мэр ушёл подальше от «прослушки», чтобы расспросить Е. Резвушкина, как «лазутчика», о замыслах хулиганящих в городе?. Но Б. Гиганов, как «автор публикации» данной фотографии, взялся ужасать злопыхательством.



Слушки-резвушки от Гиганова

Столько нелепиц высказал Б. Гиганов в эфире всеукраинского телеканала «ЗИК», что не рискнул воспроизводить их даже на своей странице в Фэйсбуке, ограничившись картинкой с трусоватым комментарием: «Обсудили новых друзей Труханова».



Но слова – не воробьи: тот «поклеп» против городского головы Одессы «пойман» и задокументирован стенограммой. В ней легко найти десяток несоответствий фактам. Вот что вещал резвый депутат-девелопер: «Я думаю, что городская власть, не будет никоим образом праздновать это мероприятие. Да, вот моя публикация. На фото посредине – это мэр города Геннадий Труханов. Человек, который – офицер Красной Армии и позиционировал себя всегда, как человек борющийся с нацизмом, с национализмом и любыми проявлениями фашизма в городе. Человек – который поддерживал куликовцев и выступал антимайдановцем с самого его (? – ред.) начала. И выступал с поддержкой сожженных людей в Доме Профсоюзов.

На сегодняшний день слева от него – Евгений Резвушкин. Это человек, который был руководителем «Автомайдана». Человек, который недавно отметился на сносе последнего барельефа герою Великой Отечественной войны маршалу Георгию Жукову. Это человек, который лично мне мешал, потому что я – единственный депутат, который стал на его защиту. И сейчас они вдвоем прогуливаются! Человек, который, на котором клейма негде ставить: националист, радикал и в кавычках «патриот».

Смотрите, какая ситуация получается: мэр города, который сетует, что город-герой остался без единого публичного мемориала, где можно было бы, знаете ли, ме-ме… Но есть еще Аллея Славы: там – вообще просто, если снесут эту стелу, это будет – просто уже вопиюще. И непонятно, каким образом они (?) технически это будут осуществлять. А снести все барельефы героям – нет проблем! Это поощряется.

Назвать улицы, э-э... переименовать улицы от Маршала Жукова на какие-то другие названия – нет проблем! Есть у нас улицы… многим коллаборантам… нацистским – пожалуйста, тоже поощряется.

Поэтому мне кажется, что дикое возмущение не только народных депутатов, а и региональных элит и вот этих людей, которых вы сейчас показываете, оно 9 мая произойдёт. Оно произойдёт – в социальных сетях, оно произойдёт – автопробегами. Потому, что сегодня нас заставляют забыть великий подвиг наших предков э-э. Заставить нас вспомнить, что есть какой-то День Примирения...

Я кстати посмотрел, почему Шмыгаль сегодня так поступает, когда наши коллеги (народные депутаты от ОПЗЖ – ред.) возмущались по поводу того, что Шмыгаль отказывается праздновать 9 мая. Я посмотрел: он же – со Львова. Я не понимаю, что происходит!».

Прикрыв нападки жалобой о «непонимании» причин творимого скандала, Б. Гиганов показал: он – отнюдь не герой, а плут. Пытается внушить, будто он – «не при делах». Хотя впутал в «антитрухановкую» истерию нынешних однопартийцев. Хотя именно он как-то добыл и передал руководителям ОПЗЖ «фото-улику», показанную 7 мая на «ЗИКе». Так заслужил допуск в телеэфир, где не преминул хвалиться, будто он – «единственный депутат, который стал на защиту» незаконно снятого в Одессе со здания ВСУ барельефа четырежды Герою Советского Союза маршалу Г. К. Жукову. Заодно провокатор скандала бесчестно переврал историю незаконного (по произволу пришлых чинов ОГА) переименования в Одессе ряда улиц.



«Мы давно знаем, с кем он (Г. Труханов – ред.) гуляет».

Хотя далее «лицо партии», не зная деталей доноса Б. Гиганова, ошибочно назвал Резвушкина – Рябушкиным, барельеф Г. К. Жукову – памятником, а замысел его демонтажа приписал – мэру (а не «герою» той провокации, как подозревают одесситы). Это усугубило (с категории «фигур речи» до «клеветы») смысл голословной фразы В. Рабиновича, будто Г. Труханов 7 мая обсуждал с премьер-министром в Кабмине не текущие финансовые проблемы города (как полагают одесситы), а «как сносить очередной памятник Жукову»…

Спровоцированный спор о «друзьях Труханова» в последующие дни еще более показал: маловато знает руководство ОПЗЖ реальную ситуацию в Одессе. 9 мая это подтвердилось серией происшествий. Хотя повод усомниться в достоверности речей Б. Гиганова возник и 7 мая: на сайте Одессы опубликовали фоторепортаж об участии Г. Труханова в перезахоронении останков воинов, защищавших Одессу в 1941 году.



Чествования в Одессе 9 мая

Немало СМИ Украины разнесли обидное для одесситов: будто 9 мая мэрия помешает чествовать Победу. Случилось – наоборот, но потом никто не публиковал опровержений и мало кто показал фото-, видеоотчеты о проведении одного из немногих в Украине в тот день шикарных праздничных салютов, не говоря уж о традиционных возложениях цветов.

При этом и градоначальник Одессы, и глава ОГА провели со своими подчиненными возложения цветов на Аллее Славы – как положено, хотя и с «карантинными» предосторожностями. А провели официальные церемонии – раньше обычного: чтобы не создавать неудобств остальным посетителям мемориала, пропускаемым полицией с ограничением численности присутствующих одновременно. А тех, кто по разным причинам не мог посетить 9 мая места воздания почестей, утешили публикацией на интернет-сайте мэрии душевного видео-поздравления, просмотренного в первый же день десятками тысяч горожан.

Реальность вчистую обнулила «вангование» Б. Гиганова, будто Одесский горсовет и мэрия проигнорируют День Победы. Лично убедиться в том смог и сам тот скандалист-предсказатель, позируя на Аллее Славы в фотосессии однопартийцев. Но признал наличие празднований лишь в реляции на своей странице в «Фейбук», не дав опровержений в обманутые им СМИ, и не принеся извинений никому (не исключая пожилых людей, крайне огорченных его пугалкой про «отмену празднования» в Одессе).

Крайняя избирательность Б. Гиганова в «освещении» майских событий в Одессе вызвана во многом конкуренцией нескольких партий за публичный показ своего «первенства» в своеобразном соревновании: кто «круче всех» отметится в чествованиях 9 мая. При этом Б. Гиганов действовал уже не как «единственный герой», в группе компаньонов из новоявленных претендентов на баллотирование в Одессе на грядущих выборах от ОПЗЖ.

Все эти активисты-парткарьеристы по указанию руководства ОПЗЖ поучаствовали и в «знаковом» автопробеге. Причем, таких пробегов от имени этой партии в Одессе устроили – аж два: отдельно — группа руководимых народным депутатом Н. Скориком, отдельно — группа во главе с народным депутатом Т. Плачковой (представительницей киевских девелоперов), куда и прибился Б. Гиганов.

Почему они действовали порознь – интересовались немало одесситов и даже на страницу Гиганова в Фейсбуке попал соответствующий вопросик. Но отдельно взятого избирателя этот депутат ОПЗЖ не удостоил внятного ответа.





Отметиться 9 мая партийно-рекламным автопробегом намеревались и сторонники партии Шария, но им помешало некое показное нападение «титушек» (включая вездесущего Е. Резвушкина), что потом использовали для новых обвинений против Г. Труханова. И политики, и обычные одесситы, кто пожелал мирно и достойно отметить 9 мая 75-летие Победы, имели такие возможности, несмотря на «карантинные» ограничения и происки интриганов. Чествования в тот день провели в Одессе более благополучно, чем в большинстве иных городов Украины, не говоря уже про отмеченную всеукраинскими СМИ вспышку гражданского противостояния в Запорожье, когда участники автопробега из ОО «Полк Победы» провозили по городу копии (ныне «запрещенного») Красного Знамени – без покровительства каких-либо депутатов Рады.

Игры знаменосцев

Победа в Отечественной войне 1941-1945 годов завоевана сражавшимися под алыми стягами, торжественно проносить которые 9 мая – естественная традиция чествования героев той войны. Но противоправным принятием в 2015 году (вопреки Конституции Украины) закона о запрете «коммунистических символов» группа изменщиков Украины, доминируя тогда в Верховной Раде, заложила сеющий раздоры спор: «законны» ли демонстрации Знамени Победы?

Нынешний состав парламента, увы, не удосужился «разрядить» ситуацию правкой законодательства. Это упрощает многим политикам ведение агитации: если среди избирателей преобладают (как сейчас в Одессе) сторонники показа алых стягов, то симпатии многих из них можно заполучить таким «геройством», а не продумыванием каких-то законов для облегчения жизни сограждан…

Поэтому важным условием проведения 9 мая автопробегов ОПЗЖ

стало задание участникам этого реалти-шоу публично провезти в развернутом виде копии Знамени Победы. Удалось это – лишь одной из автоколонн, в которую встрял ловкач Б. Гиганов.

Мало свидетельств, откуда и как без проблем выехала в пригород Одессы к мемориалу 412-й батареи и там поучаствовала в съемках по-голливудски эффектного видеофильма группа во главе с народным депутатом Т. Плачковой и снующим рядом Б. Гигановым. Зато на всю Украину растиражировали весть, что вторую колонну одесских ОПЗЖистов уже на старте постигла неудача: их выезд с территории морвокзала блокировали «активисты» с полицейскими, принуждая отказаться от провоза красных флагов. Этими партийцами почетная миссия чествования оказалась не выполнена.

Правда, организаторы той «холостой» автоезды сумели сбыть публике фотоотчет, где они «стартуют» – как поручено: большой автоколонной и с развернутыми стягами. Но центральный штаб ОПЗЖ, конечно же, получил донесение о той неудаче «группы Н. Скорика». Их фиаско вызвано грубым небрежением азбучных правил проведения таких «квестов»: планировать маршрут так, чтобы избегать вероятных препон и таить свои планы от «противника». Но утаить замысел группы Скорика стало невозможно, когда для выполнения поездки кто-то удумал нанять команду таксистов (чем, возможно, поберег от хулиганов собственные автомобили участвовавших партийцев).

Утешаться эти ОПЗЖисты могут тем, что избежали мордобоя, благодаря «мудрому» решению «сдаться без боя» по требованию мешавших им на старте. Даже не пытались как-то перехитрить «оппонентов», доставив в другое место маршрута запасной арсенал требуемых знамен! В итоге 9 мая группой Н. Скорика агит-задание было выполнено лишь отчасти: колесили по городу два часа (не считая простоя из-за сдачи красных флагов чужим пикетчикам) и даже провезли развернутые флаги, но – лишь привычные сине-голубые…

Неудачу экс-главы ОГА Н. Скорика, злорадно, высмеяли даже на подконтрольном конкурирующей группе А. Гончаренко сайте «Думская». При том, что о рекламных «движах» Б. Гиганова там сообщают более серьезно и гораздо чаще. Впрочем, среди одесситов мало кого заинтересовало, что один из демаршей местных членов ОПЗЖ вылился в «выхлоп». Не секрет, что в городе они – далеко не хозяева и вряд ли многочисленны: иначе бы без сторонних услуг легко собрали от полусотни желающих прокатиться с музыкой в автоколонне по случаю чтимого в городе праздника.

В частичном провале 9 мая в Одессе мероприятий ОПЗЖ нет оснований винить мэрию и лично Г. Труханова: не запрещали они инопартийцам ни возложения цветов, ни съемки на Алле Славы, ни автопробеги. А перед тем не мешали организовать в горсовете сомнительным способом «фракцию ОПЗЖ» из депутатов, которые от такой партии не избирались…

Поэтому желавшие продолжить «антирухановские разоблачения» обратились к услугам «инопартийцев».

Властелин шариков для нападок – оплошал

Нападки на Г. Труханова продолжили 11 мая публикацией на всезнающей «Думской» сообщения, что (по)кинувший родину в 2014 г. былой «авторитет» (и тоже девелопер) Игорь Марков обругал одесского мэра на российском телеканале, где неудачливому экс-вождю партии «Родина» позволили беспардонно лгать, будто у нас 9 мая:

«…предатель и негодяй Труханов пытался… запрещать людям возлагать цветы, запрещать проводить марши».

Ретрансляция «Думской» ругани столь «ценного свидетеля» однако заинтересовала одесситов еще меньше, чем вопли Б. Гиганова 7 мая на «ЗИКе». Резвости начатой кампании очернительства смог добавить лишь Анатолий Шарий, популярный блогер (всё чаще подозреваемый в «спойлерском» сотрудничестве с ОПЗЖ). Он публично объявил мэру Труханову – «войну» (компрометации)! Но в первой своей «атаке» 9 мая лишь мусолил подозрения, ранее высказанные Б. Гигановым.

А. Шарий – тоже не одессит, но профессиональный говорун и умеет казаться «шарящим» во всех вопросах политики и криминала. Ведь до побега в 2012 году в Нидерланды (откуда переехал в Литву) он годами «мочил» в статьях на заданную тему «оборотней в погонах», являясь штатным сотрудником «Обозревателя». В 2014 г. порадовало свержение легитимного президента Януковича, но возвращаться в Украину беглец не спешит: выгоднее и безопаснее вещать, как «независимый разоблачитель» из-за кордона. Тем более, что покровители повысили его статус до «вождя» новой политпартии, которая навечно зачислена в – «оппозиционные силы». Теперь под этой маркой некие партайгеноссе затевают митинги «сторонников Шария», где показывают не лозунги на злобу дня, а универсальное «орудие борьбы» – воздушные шары красного цвета (логичней им запускать мыльные пузыри, но это сложней технически).

9 мая подобный безобидный флешмоб с шариками обещали устроить и в Одессе в ходе автопробега местных шарийцев. Но проехать по некой проселочной дороге (будто близ полей орошения) этой братии помешали подобия «ультра-нацистов», инсценируя «атаку титушек».

Жуткая сцена того насилия была искусно зафиксирована на видеозапись, которую оперативно передали для показов в Интернете на YouTube-канале «вождя Шария» (зарабатывающего там доходы от платы с рекламодателей). Но за подготовку сериала по «развенчанию злодеяний» мэра Труханова блогер вправе претендовать еще и на гонорар.

Однако на старте этих работ А. Шарий допустил (расслабившись, возможно по случаю праздника) «детскую» для специалистов тележурналистики оплошность: вещая, ухватил себя за нос, что психологи считают явным признаком вранья. Такая рефлекторная реакция обусловлена человеческой природой: нормальным людям неприятно лгать и организм пытается как-то прервать это нравственное мучение. Наглядный пример этого блогер показал комично. Выдав «гневную тираду» о сохранении в Украине практики власть имущих подавлять неугодные митинги услугами хулиганствующих «активистов», стал вопрошать: «Почему полиция не работает? То есть полиции – нет! Президента – нет! Парламента – нет! Э-э, я не знаю, чем занимается парламент. «Силовиков» (?) – нет! Государства – нет! Правильно? Правильно! И там, где они не могут «прогнуть», они просто покупают «Нацкорпус». И мэр Труханов , как бы… Тут-то на 13-й минуте скача речей говорун почему-то отвел глаза и прикрыл рот ладонью, касаясь носа… Не желая оговаривать в чем-то конкретно, доконал фразу – абстрактно: «И мэр Труханов, как бы, осуществляет свои гениальные задумки ».

Такой «аргументацией» А. Шарий не опозорил Г. Труханова, что было заявлено темой передачи, а превознес! Вкупе с жалобами на «отсутствие» полиции, президента и парламента мэр Труханов представлен единственной опорой либо всесильным «гениальным задумщиком» живописуемого «безвластия» в стране…

Исправиться за «ляп» носодержания блогер попытался 10 мая в серии на тему: «Неожиданный подельник Труханова любит зону». Там обвинительная речь оратора составлена методом «шизофренический скач» (слов)». Сперва – долго-долго А. Шарий смаковал данные из чьего-то досье на Дмитрия Кружилина – рецидивиста, прибывшего в Одессу с Донбасса и привлекаемого кем-то на «разборки» (включая провокацию 9 мая). Потом – повысив голос, объявил, будто редакция («мы») его интернет-канала сбором сведений о Д. Кружилине (ведущего страницу в Фейсбук) «выполнила работу МВД» и теперь ожидает от МВД «немедленных действий». На что по закону нужно получать решение суда, а не словеса блогера, но зачем авторам чтить такую логику, когда кому-то нужно – «мочить»?

Кульминацией обвинительного монолога И. Шария стала угроза пожаловаться в (возглавляемый представителем ОПЗЖ) постоянный комитет Верховной Рады по вопросам свободы. И потом – будто «резюме» всему ранее говоренному, блогер неожиданно перескочил к надменному оглашению «вывода», будто такие, как Д. Кружилин – подельники Г. Труханова. И прикончил эту мысль убийственным «приговором» мэру:

«…это… та команда, с которой можно будет уйти из власти ».

Убедить столь простецки «обличатель» может лишь рассеянных по миру почитателей его изысков в риторике. А проницательные люди больше поверят правде «языка жестов» из предыдущей серии.

Кому служит Резвушкин?

Чтобы записать А. Труханова в «товарищи» Е. Резвушкина, Д. Кружилина и им подобных, заказчики и исполнители нынешних нападок на одесского мэра опираются на факт фотофиксации встречи мэра с Е. Резвушкиным, как-то промышляющим среди хулиганящих «ради политики». Встречались – отнюдь не в домашней обстановке и даже не в ресторане (как будто бы недавно совещались Н. Скорик и А. Гончаренко). При этом мэр выглядел «хозяином положения» (как заказчик услуг лазутчика).

Но еще важнее – кто сфотографировал момент той мимолетной сцены, чтобы передать Б. Гиганову и далее «раскручивать» шумиху по этому поводу. Сделать это могли – следящие за Е. Резвушкиным неприятели либо его «партнер(ша)». В последнем случае нельзя исключать сговора этого авантюрного пришельца из Черновицкой области с более удачливым земляком Б. Гигановым, в прошлом – автослесаря. Кто-то же помог обосноваться в Одессе и стать «автомайдановцем» не блещущему смекалкой «Женьке Резвушкину»?

Примечательно, что «агент Резвушка» будто нарочно старается быть заметным внешнему наблюдению, даже не пытаясь как-то менять внешность (не в пример Д. Кружилину). Это, кстати, помогло ассистентам А. Шария «высветить» его присутствие на акции устрашения «шарийцев» 9 мая. Правда, он никого не гонял, ни чьи головы не топтал (что анонсировал А. Шарий), а лишь пересылал кому-то какое-то сообщение по смартфону. Но и этого согли «достаточным», чтобы посредством «Женьки» приписывать Г. Труханову в «товарищи» пришлого урку и прочих «боевиков».

Не зря же Е. Резвушкина нарочно зачисляют в «главари нациков», хотя их отчеты в Фейсбуке это не подтверждают. Там малорослый толстячок Резвушкин виден «мелкой сошкой» (типа «гонца-информатора»), а подконтрольны группы исполняющих сомнительные контр-политические разборки – рослому майору Сергею Гуцалюку. Но тот тоже публично никого не бьет сам, а подопечных (включая буйных, но не особо умных) удерживает от деяний, переходящих за условную грань «мелкого хулиганства»: причинение т.п. средней тяжести и т.п…

А приписать этого именитого противника в товарищи нынешнего мэра – нелепость, которую не стали бы разыгрывать даже «стратеги» уровня Н. Скорика.

Свергнут ли Труханова: прогноз и диагноз специалистов

Нынешние кампания «гряземетания» в Г. Труханова пока не особо волнует горожан. Интересно это пока лишь узкому кругу причастных к интригам борьбы за властные посты в городской громаде. В числе интересующихся – крупные девелоперы. Поэтому на телеканале «7 канал» (А. Кивана) прокомментировать происходящее пригласили одного из знающих «внутреннюю кухню» городских интриг одесского политтехнолога Сергея Филичкина.

Начав с шутки, что вскоре в Одессе может порезвиться и экс-губернатор М. Саакашвили, политтехнолог отметил главную причину такой «любви» массы пришлых деятелей:

«В стране кризис. Ресурсов мало, а желающих делить – меньше не стало. А Одесса – очень жирный кусок »...

Указав первопричиной регулярно возникающих информационных «войн» алчность и денежные мотивы (в том числе обогащением на застройке территорий города «девелоперами»), С. Филичкин высказал мнение, что обвиняющие Г. Труханова ничем его не лучше с точки зрения морали:

«Нельзя сказать, что Труханов – белый, пушистый…

Там все – одинаковые. Все желающие делить одесский бюджет, они примерно одинаковые люди . Другое дело, что он может быть ошибся, не договорившись с игроками остальными... и выплеснулось в публичную плоскость»

Опасным для судеб горожан, по мнению С. Филичкина, является насаждение мнения, будто политика – это шоу, а одесситам надо лишь созерцать со стороны, кто кого удачливее оскорбит, обхохмит или иначе дискредитирует. При этом многие «властители дум», включая А. Шария, не заботятся о последствиях вбрасываемых мнений и «дез», не неся никакой ответственности за «раскачки» города и провоцирование новых уличных боев.

«Игры – на грани фола. Не хотелось бы к осени (получить) ситуацию, как после майдана. Когда непонятные люди бегают с автоматами по городу. Нужно, чтоб они не раскачали ситуацию до этого. Т. к. недовольных новой властью много».

При таком понимании политики преимущества получат те, кто изощрится в «войнах компромата», кто изобретет особо чудовищную и впечатляющую ложь. Поэтому шансы Г. Труханова на переизбрание городским головой эксперт оценивает, как – убывающие:

«… с точки зрения арсенала тех средств, которые могут применить, у него может и не остаться шансов».

В таких «войнах» важным преимуществом для участников является не столько послужной список благих дел по решению общих проблем громады, но и умение общаться с разными согражданами – доверительно и «понятным языком». А беззащитными политическими «жертвами» грядущего нового противостояния рискуют оказаться те, кто – «ни рыба, ни мясо». И один из кандидатов в этот лагерь неудачников – самый известный одесский представитель ОПЗЖ Николай Скорик.

Бедный Скорик: «пинали» — чужие, подставят — «свои»?

Интерес нахрапистых девелоперов к «золотым» участкам под застройку пока еще можно удовлетворять из имеющихся «закромов» Одессы. Поэтому объявление Б. Гигановым плохо подготовленной «войны компроматов» против Г. Труханова одной из своих первых целей может иметь — отстранение от участия в будущих торгах Н. Скорика. Ведь легко объявить «главным виновником» первых неудач поколебать доверие «трухановского» электората не какого-то там Е. Резвушкина, а известного всем Николая Леонидовича. Мол, из-за его слабовольного руководства фракция ОПЗЖ была беззубой в горсовете, а «горком» — не запас для мэтра Шария убедительное «мочилово».

Такая несправедливость обусловлена тем, что иначе придется признать «бездумной» руководящую деятельность В. Рабиновича, что для этого политпроекта — табу: вождь-оракул вне подозрений. Невыгодно и предъявлять претензии к огрехам в работе Шария (включая чрезмерную тягу к своему носу и несдержанность в потоках слов), ибо так можно преждевременно «спалить» ценного спойлера-чернителя. При таком выборе не только ставленникам Б. Гиганова, но и всей ОПЗЖ проще поступиться репутацией Н. Скорика. Этого послушника С. Левочкина можно, благодаря недавней «утечке» информации через один из «телеграмм-каналов», обвинять даже в «самовольном сговоре» с А. Гончаренко (бывшим однопартийцем по Партии Регионов). Для группы В. Рабиновича – это удобный пас, чтобы заключить с мэром Г. Трухановым какие-то новые договоренности (об уступках, например).

А «попинать» в очередной раз Н. Скорика выгодно даже интриганам от «Слуги народа» и чинам Офиса Генпрокурора. Последние могут безопасно зачесть в заслуги возобновление «расследований» по разным грешкам этого экс-главы Одесской ОГА: показное «репрессирование» митингера А. Черного в декабре 2013-го, сопротивление захвату здания ОГА «правильными» повстанцами, показную драчку заезжих «титушек» 19 февраля 2014-го и даже оставление в беде в Африке собственной жены Екатерины.

Цинично? Возможно. Но типично для дельцов от политики, считающих борьбу за выборные посты – «чисто бизнесом»: с трюкачеством на потеху доверчивой публике, но без излишних «сантиментов».