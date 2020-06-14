Наша цель – деградация! ВИДЕО

В Министерстве развития громад и территорий обнародовали обновленный проект будущих районов в Одесской области. Согласно проекту, в Одесской области планируют оставить шесть районов из 26: Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Одесский, Подольский и Раздельнянский. В Одесский будут входить ныне существующие Березовский, Лиманский, Беляевский и Овидиопольский районы. В ведомстве отмечают, что карты будущих районов подготовлены на основе предложений ОГА и длительных консультаций с экспертами. Проект нового административно-территориального устройства Одесской области должен вскоре рассмотреть Кабинет министров.

Админреформа – это настоящий бич Украины, которым терзается наша многострадальная Родина с середины двухтысячных. Помнится, с ней носился тогдашний вице-премьер Роман Безсмертный, изгнанный тумаками, из родного села после неудачной презентации реформы местным бабушкам. Но острую клиническую фазу админреформа приобрела после «революции достоинства», и вот наконец проект нового административно-территориального устройства практически готов! Всем, кто хоть мало-мальски сталкивался с ситуацией в областях, понятно, что новая админреформа усугубит деградацию украинской сельской периферии, напрямую затронув интересы миллионов людей, многие из которых еще не догадываются о масштабе грядущей катастрофы.

Никого не волнует, что Украина уже имеет неудачный опыт укрупнения районов в рамках печально известных экспериментов Никиты Хрущева. В 1962 году вместо существовавших 604 сельских районов в УССР создали 251 район. Однако это существенно ухудшило показатели управленческой работы, потому что чиновникам стало сложнее вникать в дела на местах, а взаимодействие между гражданами и местной властью было существенно затруднено. И уже в 1965 году сверхрайоны разукрупнили, образовав 394 новые структуры. После чего количество районов в нашей стране только росло.

Сегодня в Украине насчитывается 490 районов, останется всего 118, остальные ликвидируют путем укрупнения. Минимальное число жителей каждого административного образования теперь должно составлять не менее 150 тысяч человек. Только ситуация совершенно другая – самый маленький по численности Полесский район Киевской области насчитывает 5622 жителя, а в самом населенном Харьковском районе проживают 182100 человек.

Внятной логики в представленной властями затее не демонстрируется. Как всегда, ожидается некий волшебный эффект. Однако на деле добрые волшебники из правительства преследуют хорошо знакомую, по иным реформам, цель – проведение убийственной политики экономии, навязанной Украине в обмен на обещания новых кредитов. Ее механизм работает по простому и понятному принципу: чем меньше районов, тем меньше поликлиник, больниц, образовательных учреждений – меньше нагрузки на бюджет.

Одним из очевиднейших «достижений» админреформы будет облегчение процесса распродажи земли. Ведь народ еще быстрее побежит из села. Побежит не в города, где их никто не ждёт, а за границу как дешевая рабочая сила. Неразбериха и падение уровня управляемости, законодательные пробелы – все это создаст благоприятные условия для тотального земельного грабежа.

Абсолютно очевидно, что очередная реформа будет такой же «успешной», как полицейская реформа Авакова, образовательная реформа националиста Квита или медицинская реформа гражданки США Супрун. Видимо, состояние «Руины» это не только прошлое, но и ближайшее будущее нашей страны!