ТЕО Итоги недели с протоиереем Димитрием Владимировым

Вспоминая о празжновании Святой Троицы. На 50-тый день после Светлого Христова Воскресения Церковь отмечает день Живоначальной Троицы. 7-го июня Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, возглавил Божественную литургию в престольный праздник в Свято-Троицком соборе Одессы. «Приидите, вернии, Духа Святаго прославим сошествие». В понедельник после Пятидесятницы мы празднуем день третьего лица Святой Троицы, предвечно исходящего от Бога Отца, - День Святаго Духа. В Одесской епархии в этот праздник Высокопреосвященнейший Агафангел совершил богослужение в Троицком храме в Кривой Балке. За богослужением могли наблюдать на просторах интернета множество православных, так как с места общей молитвы велась прямая трансляция. Иннокентий (Борисов) - архиепископ Херсонский и Таврический, знаменитый богослов и церковный оратор. "Русский Златоуст" - так называют нашего святителя Иннокентия Одесского. В епархии в этом году память святого Иннокентия праздновали 4-го июня. Богослужения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, где почивают нетленные мощи святителя, - возглавил правящий архиерей Владыка Агафангел. Умолкает ныне всякое уныние и страх отчаяния исчезает… Такими словами начинается тропарь иконе Божией Матери "Споручница грешных", память которой совершалась 11-го июня. В Одесской епархии в этот день малая Пасха праздновалась в храме, который освящён в честь этой иконы. Богослужение в праздник возглавил Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, Одесская епархия ведет активную социальную жизнь. Духовенство, прислушиваясь к своей верной пастве, оказывает не только духовную помощь и поддержку, но и с материнской лаской заботиться о материальном состоянии народа. Поэтому на протяжении многих лет Социальный отдел Одесской епархии ежедневно помогает нуждающимся людям. В это воскресенье, дорогие братья и сестры, мы будем чтить память всех святых: всех прославленных Церковью святых, жизнь которых была преисполнена благодатью Божией. Сколько еще людей прожили свято и при этом смогли полностью сокрыть это духовное сокровище втайне от людских взоров – известно одному лишь Богу! Для всех интересующихся историей и хронологией развития человечества этот праздник является уникальной возможностью узнать о каждой эпохе что-то самое важное и непреходящее: не просто, чем и из какой посуды люди питались и чем развлекались, - а чем жили, как веровали и на что в будущем надеялись лучшие люди своего времени, порой непонятые своими заземленными современниками вплоть до ненависти и убийства. Подобно количеству годичных колец на спиле дерева, любитель истории по житиям святых может исследовать сроки жизни освященного Богом человека и обстоятельства вокруг него: ведь обстоятельства жизни прародителей Адама и Евы, затем судей и пророков, затем апостолов, мучеников и святителей весьма и весьма различны, а что уж говорить о необычности подвигов, к примеру, Христа ради юродивых... Однако как бы по-разному не складывалась их жизнь, объединяло их одно: твердая вера, надежда и любовь к Богу вопреки всему, а также сочувствие к окружающим людям со всеми их бедами и тревогами. Сподобившись жизни вечной, они и впредь не могут смотреть на все наши переживания – переживания людей, еще находящихся в процессе духовной борьбы. Церковь сравнивает этих любящих людей с нашими верными друзьями и старшими братьями и сестрами, всегда готовыми прийти на помощь младшим, если это действительно важно. В обыденной жизни наличие хорошего покровителя в лице родственника или товарища на случай непредвиденной беды – это всегда большое утешение, ведь недаром гласит народная поговорка: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». Бывают такие периоды в истории стран и обстоятельства у людей, когда материальные блага обесцениваются, а вот подлинной дружбе никакая девальвация не страшна, тем более, если друг сподобился молитвенного дерзновения и ходатайства перед Царем – Царем Небесным! В эти дни мы воспоминаем не просто память одного, нескольких или даже сотен таких людей, а вообще всех святых, от века Богу угодивших, по сему призовем же благоговейно и с надеждой этих небожителей: «Вси святи, молите Бога о нас!»