Занимательная евгеника ВИДЕО

Нардеп от «Слуги народа» председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что стала объектом заказной грязной информкампании, извинившись, что использовала «термин нобелевского лауреата» о «некачественных детях», однако за предложение стерилизовать бедных извиняться не стала.

Напомню Третьякова в конце мая во время онлайн-дискуссии, организованной Киевской школой экономики наговорила на длительный срок строгого режима, однако не только не попала под суд, но и продолжает оставаться на всех должностях. Не последовало даже морального осуждения ни со стороны президента, ни со стороны ее коллег однопартийцев.

Как мужчине, мне не удобно критиковать женщину, какой бы она не была, тем более, что уже существует созвучная моему отношению оценка Третьяковой, высказанная Еленой Лукаш на своей странице в facebook.

«…. Рассмотрите «слугу народа» Третьякову, любительницу историй о принудительной стерилизации, разделяющей детей на качественных и некачественных. Рассмотрите ее повнимательней. Пожилая, нездоровая, некрасивая, бесполезная, опасная и глупая. Очевидно, что, если бы идеи, бродящие в ее воспаленном мозгу, стали реальностью – она бы первая лишилась не только возможности рожать и помощи государства, а и лишилась бы жизни. С точки зрения евгеники, теории вырождения Нордау, последовательных дарвинистов, эта особь - поучительный пример отрицательного действия гигиенического отбора и яркий образ дегенерации. У нацистов она бы первой попала под оптимизацию социальной структуры населения и программу расовой гигиены. Таких как она, сторонники истребления неугодных и невыгодных социальных групп, однозначно считали выбракованными особями, подлежащими отстранению от процесса размножения и существования.

Те идеи, которые она позволила себе цитировать, всегда вызывали появление концентрационных лагерей, приводили к принудительным стерилизациям, эвтаназиям, массовым абортированиям, геноциду и войнам. Но ей это, кажется, безразлично.

Она страстно и публично рассказывает о некачественных детях и лишении помощи самым слабым, о фактическом уничтожении «нежелательных» социальных групп.

С отвращением и непониманием, как такое могло пролезть во власть, мы все же должны быть ей очень признательны за то, что маски публично сброшены. Программа действий, дорвавшихся до власти, без стеснения озвучена. Это - сокращение населения Украины…».

Третьякова, повторюсь, возглавляет комитет высшего законодательного органа украинской власти. Она не обычная городская сумасшедшая, набранная по списку в партию Зеленского. Она протеже человеконенавистнического гудочника заботливо взращенного Джорджем Соросом на территории нашей страны для внедрения во власть. Была она экспертом «Реанимационного пакета реформ», который финансируется за счёт средств международной технической помощи. Среди доноров — Европейский Союз, международная организация Pact со штаб-квартирой в Вашингтоне, Европейский фонд за демократию, Международный фонд «Возрождение» - все тот же Сорос. Все эти людоедские идеи об избавлении от «генетического мусора» органически вписываются в концепцию «медицинской реформы» Ульяны Супрун. Но даже Супрун немного стеснялась рассказывать о стерилизации, делая все больше упор на развитие рынка донорских органов в нашей стране.

«Нам решать, согласны ли мы с этим и получит ли хоть один мандат на любых выборах представитель «слуг народа». Обсудите этот вопрос с каждым, кого знаете. Некачественные депутаты и чиновники должны быть уничтожены как класс. Без всякой евгеники. На выборах», - завершает Елена Лукаш.