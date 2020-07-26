ТЕО-534 Итоги недели с протоиереем Димитрием Владимировым

21-го июля в Одесской епархии в честь празднования явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, возглавил Божественную литургию в храме, освященном в честь прославленного чудесами образа. Праздничное богослужение транслировалось в прямом эфире на медиаресурсах Одесской епархии, что позволило людям, не имеющим возможности присутствовать, - наблюдать за торжеством. В день памяти преподобного Гавриила Афонского, 22-го июля, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Ильинском Одесском мужском монастыре в сослужении викарных архиереев, в том числе и наместника Свято-Ильинской обители архиепископа Виктора, а также городского духовенства и братии обители в священном сане. 18-го июля в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы была совершена праздничная Божественная литургия в честь памяти святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического. Отметим также, что в минувшие дни, а именно 21-го июля, возрожденный Спасо-Преображенский собор отметил 10-летие со дня своего освящения. В соборе на празднике в честь святителя Иннокентия (Борисова) в субботу побывала наша съемочная группа. По благословению митрополита Агафангела состоялась пятая онлайн-встреча в проекте «Беседка» священнослужителей Одесской епархии Украинской Православной Церкви со зрителями наших медиаресурсов. В интерактивном формате участники «Беседки» встретились с супругами священнослужителей, и они рассказали о жизни и быте многодетных священнических семей. Также в выпуске прозвучали ответы на вопросы зрителей проекта. Что нас отделяет от Бога? Что нас отделяет от ближнего? Что постоянно вырывает из наших собственных глубин и делает нас поверхностными, ничтожными, пустыми и голодными? Мы грешим, каждый из нас, порознь, и вместе с этим мы грешим и как христианское общество. Каждый из нас в отдельности и все вместе – мы представляем собой общество, так непохожее на Христа и Его апостолов и святых. Нельзя отговариваться тем, что не каждый может быть святым, что не каждый может уподобиться Христу. Чего мы способны добиться – мы не можем знать, но то, что мы можем сделать, что мы можем побеждать в себе или в своей среде – мы часто знаем слишком хорошо и намеренно отворачиваемся потому, что легче покаяться, чем перемениться, легче поплакаться, нежели изменить свою жизнь.