"Так поступают все женщины" Моцарта на Зальцбургском фестивале ВИДЕО

Один из самых известных музыкальных фестивалей в мире – Зальцбургский – отмечает в этом году свой вековой юбилей. Но его празднование могло и не состояться. Программа была сокращена, но президент фестиваля настояла, чтобы праздник музыки все же имел место.
Режиссер-постановщик Кристоф Лой и дирижер Йоана Малвитц работали над новой сокращенной версией оперы Моцарта "Так поступают все женщины".
"Так поступают все женщины" — трагикомичное исследование женской неверности, контрастирующей на фоне маскировки и обмана.
Дон Альфонсо пытается доказать молодым людям, что все женщины – даже их невесты – могут быть неверными.