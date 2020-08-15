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"Так поступают все женщины" Моцарта на Зальцбургском фестивале ВИДЕО

Категория: Новости / Культура и искусство

 


Один из самых известных музыкальных фестивалей в мире – Зальцбургский – отмечает в этом году свой вековой юбилей. Но его празднование могло и не состояться. Программа была сокращена, но президент фестиваля настояла, чтобы праздник музыки все же имел место.

Это же так важно — показать значимость культуры и искусства, ведь это пища для души, так считали наши основатели. И именно поэтому мы считаем, что фестиваль должен состояться
Хельга Рабл-Штадлер президент Зальцбургского фестиваля

Режиссер-постановщик Кристоф Лой и дирижер Йоана Малвитц работали над новой сокращенной версией оперы Моцарта "Так поступают все женщины".

Каждая нота, которую вы отнимаете у Моцарта, рвет вам сердце, но в какой-то момент мы сказали себе: "Нужно думать не о вырезанном материале, а о том, как максимально передать дух Моцарта"
Йоана Малвитц 
дирижёр

"Так поступают все женщины" — трагикомичное исследование женской неверности, контрастирующей на фоне маскировки и обмана.

Так поступают все женщины" переходит от чего-то очень игривого, шутливого, и даже дерзкого к почти романтическим нотам и оттенкам. Это игра, но в нее вкрадываются эмоции... И сюжет постоянно мечется между этими двумя полюсами, иногда все происходит очень быстро. Буквально один такт, и все изменилось
 Йоана Малвитц дирижёр

Дон Альфонсо пытается доказать молодым людям, что все женщины – даже их невесты – могут быть неверными.

Конечно, он может быть циничным и злым... Он, возможно, единственный, кто знает с самого начала, что в себе и своем партнере нужно принимать и любить всё то разнообразие чувств, которое присутствует в каждом из нас. Эта музыка пробуждает самые глубокие, самые сокровенные импульсы, эмоции и чувства... Вы видите, как все вырывается наружу. Это то волшебство, которое, может быть, присуще только Моцарту
 Йоана Малвитц дирижёр
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