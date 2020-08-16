ТЕО - 537 Итоги недели с протоиереем Сергием Поляковым

9-е августа - день памяти святого великомученика Пантелеимона. Этот святой был целителем, к нему обращаются за помощью люди, страдающие разными недугами. Ещё его считают покровителем и помощником врачей. Особое почитание святого выражено тем, что очень много храмов посвящено святому Пантелеимону. Так, в городе Одессе Свято-Пантелеимоновский монастырь 9-го августа отметил свой престольный праздник. Божественную литургию в этот день возглавил Высокопреосвященейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, в сослужении наместника монастыря архиепископа Овидиопольского Аркадия, архиепископа Арцизского Виктора и духовенства города. 10-го августа Владыка Агафангел в своей резиденции в Свято-Успенском монастыре принял главу греческой дипломатической миссии в Одессе господина Алексиоса Мариоса Либеропулоса. Приветствуя высокого гостя, митрополит Агафангел особенно подчеркнул плодотворность традиционных добрых взаимоотношений между Одесской митрополией и Генеральным консульством Греческой Республики в Одессе, между народами Украины и Греции. «Нас объединяет святое Православие, наши народы прошли сложный путь становления и защиты своей государственности, и ныне Православие соединяет нас в ответственном служении на благо наших народов», - отметил Владыка. За заслуги в сохранении и развитии дружественных отношений между Одесской епархией и представителями Греческой Республики митрополит Агафангел вручил дипломату медаль святителя Иннокентия, архиепископа Одесского. Принимая награду, Генеральный консул Греческой Республики в Одессе господин Алексиос Мариос Либеропулос выразил сердечную благодарность Владыке Агафангелу за высокую оценку его дипломатической миссии в Одессе и заверил, что и впредь будет прилагать усилия на благо традиционных дружественных связей между Грецией и Украиной. Прошло уже 8 лет, как в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре преставился ко Господу духовник обители схиархимандрит Иона (Игнатенко), который являлся так же духовным наставником для тысяч верующих из разных уголков Украины и зарубежья. В келии, в которой жил старец, устроен музей, где бережно хранятся его личные вещи. Народная тропа к могилке, где почивает отец Иона, никогда не зарастёт: ведь множество людей ежедневно стекаются и просят заступничества у своего духовника перед Престолом Царя Небесного. В знак благодарности, почтения и любви к старцу на месте упокоения батюшки Ионы регулярно совершаются панихиды. Наша команда побывала в Одесской духовной семинарии и пообщались со студентами и руководством. Что же сегодня представляет собой богословская школа, чем живут семинаристы, кто может стать студентом семинарии, как поступить и что ждет студента после окончания - простые и искренние ответы в нашем неформальном знакомстве с новым ректором Одесской духовной семинарии протоиереем Димитрием Яковенко. Извечный вопрос, которым живёт родитель, касается темы достойного воспитания своего чада. Это непростой, но очень важный вопрос потому, что молодую, чистую душу будут окружать пороки, пусть не в семье, но за ее пределами. Они постараются завлечь ребенка в свои сети с целью очернить его душу. Это особенно актуально и в наш период времени и в наших обстоятельствах, когда в том числе карантин нанес значительный удар по школьной системе образования. Для того, чтобы обсудить проблемы обучения, воспитания и развития детей, встретились в интерактивном епархиальном проекте «Беседка» духовенство и гости программы. Какие идеи и предложения были высказаны для решения вопросов - смотрите в сюжете. Добрые дела никогда не будут окончены, так как всегда будут люди, которым необходима помощь. Вот и в Одесской епархии Украинской Православной Церкви дела милосердия не завершаются. И в минувшие дни для детей с проблемами слуха был организован развлекательный поход в Одесский дельфинарий «Немо». Мальчики и девочки с большим удовольствием наблюдали за представлением, а родители особых детей благодарили Владыку митрополита Агафангела за понимание, помощь и поддержку. Сопровождал детей настоятель храма святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы. Этот храм окормляет общину одесситов с проблемами слуха.