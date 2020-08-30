Одесса. Лето. Фестиваль студенческого кино «Первый шаг» - неожиданные открытия!

23 августа в Одессе состоялся уже второй кинофестиваль студенческого кино «Первый шаг». Это уникальная площадка для демонстрации и обсуждения «молодого кино» - киноработ студентов украинских киношкол. Он направлен на поддержку творческой молодежи Украины и обмен опытом между студентами кинематографистами и мастерами украинского кино.

Что, где, когда?

Проводился кинофестиваль студенческого кино «Первый шаг», конечно же, в Одессе, неофициальной столице украинского кино. В этом году праздник студенческого кино проводился в стенах Центра креативных искусств SiniY Crab. Не смотря на свой молодой возраст, это арт-пространство уже успело полюбиться одесситам. Расположено оно на улице Приморской, 42. Внутри «Краба» есть все для творчества и реализации креативных идей посетителей любого возраста, что входило в положительный резонанс с энергетикой студенческого кинофестиваля.

На фестивале были представлены кинокартины студентов со всей нашей страны: Киевского Национального университета театра и кино имени Карпенко Карого, работы студентов Одесского Международного гуманитарного университета, учеников киношколы имени Веры Холодной, Remarka Film, студентов Одесского театрально-художественного колледжа и многих других.

Утренний показ начался с традиционной пресс-конференции открыл ее теплыми словами к собравшимся знаменитый Сергей Буковский — советский и украинский режиссёр неигрового кино, педагог, член Правления Союза кинематографистов Украины. Далее пресс-конференцию продолжила Президент студенческого кинофестиваля «Первый шаг» Наталия Бондарчук, она отметила: «Это уже второй фестиваль, опыт проведения первого фестиваля показал, что это очень нужное и важное дело. Кинофестиваль является дополнительным стимулом в творческой работе студентов. Что говорить, даже сами преподаватели, искренне переживают за фестивальную судьбу своих подопечных и хотят, чтобы они добились наилучшего результата».

После завершения пресс-конференции настало время кинопоказов. Показ киноработ проходил в большем зале Центра креативных искусств SiniY Crab. Молодые кинематографисты соревновались в номинациях: «Лучшая идея к фильму», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший сценарий», «Лучшая операторская работа», «Награда «Молодого жюри» и «Гран-при». Что касается жанров представленного кино, то это были фильмы документальные и художественные, а также социальная реклама.

«Среди отличий в этом году можно отметить место проведения. В этот раз мы проводим фестиваль у наших партнёров в «Центре креативных искусств SiniY Crab». Это современное место в урбанистическом стиле, оно пришлось по душе молодым людям. Кроме того, были проведены мастер классы и различные встречи, которые возможны только в фестивальных форматах», - отметила Президент студенческого кинофестиваля «Первый шаг», Наталия Бондарчук.

Открытие года – Одесский МГУ

В этом году на кинофестивале серьезно о себе заявил Одесский Международный гуманитарный университет, потеснив былое абсолютное лидерство Киевского Национального университета театра и кино имени Карпенко Карого, став поистине открытием этого года. Так победителем в номинации «За лучшую идею к фильму» стал фильм Вадима Завертайло «Этажи человеческой жизни». «Идея — это стержень будущего сценария, а без хорошего сценария фильм ничто не спасет, ни актерская игра, ни режиссура, ни что-либо еще», – отметила режиссер не игрового кино соучредитель организации "СУК" Анна Корж.

«Кафедра кино и телевидения факультета искусства и дизайна МГУ молодой организм, мы должны встать на ноги, мы должны учиться, мы должны расти и сегодня одна из наших первых побед, и мы ею чрезвычайно гордимся», - отметила декан факультета искусства и дизайна Нина Кравец.

Наше жюри

В состав жюри, помимо самой Наталии Бондарчук, вошли Марина Багрий-Шахматова - Член правления Национального Союза Кинематографистов Украины (НСКУ), Сергей Буковский — советский и украинский режиссёр неигрового кино, педагог, член Правления Союза кинематографистов Украины, Галина Сулима - украинская актриса кино, глава Odessa Film Office, Анна Корж – режиссер неигрового кино соучредитель организации "СУК" Современное Украинское Кино,

Миранков Сергей - независимый кинопродюсер и консультант по производству на территории Украины для иностранных съемочных групп, Марыся Никитюк — украинская сценаристка и режиссер короткометражных и полнометражных фильмов, Мирослава Дерепа - режиссёр, победитель первого фестиваля студенческого кино «Первый шаг» в 2019 году.

«В этом году, в состав нашего жюри, кроме признанных мэтров, включено и «молодое жюри». Как показывает жизнь, молодым людям не менее интересен опыт тех, кто только что окончил ВУЗ и сумел найти себя в нашем стремительно меняющемся мире, в качестве режиссёра или актёра. По этой причине мы пригласили в «молодое жюри» тех, кто в последнее время сделал, что-то заметное и значимое и вызывает интерес у творческой молодежи», - подчеркнула Президент студенческого кинофестиваля «Первый шаг» Наталия Бондарчук.

Наши победители

Победителем в номинации «За лучшую идею к фильму» стал Вадим Завертайло за фильм «Этажи человеческой жизни».

За лучшую историю сценарий: София Полищук за фильм «Наташа».

За лучшую операторскую работу: Мария Филенко за фильм «Иванко».

Награда Одесской киностудии: Пащенко Анастасия за картину «Павла из Брно».

Приз «Молодого жюри» Дмитрий Ковальский «Идеальная семья».

Первый приз в номинации «Социальная реклама» разделили между собою два лауреата Кирилл Арсирий за фильм «Айфон» и Ярослава Величко за фильм «Подвиг».

Почетной награды от «Одесского фильм офиса» и компании «Юниверсал фильм сервис» удостоились Анастасия Кривченко и Алексей Новиков за фильм «Другая жизнь».

Гран-при фестиваля получила Сторчак Валерия за фильм «Вова Чайка из 10-б».

Партнеры и не только…

Информационными партнерами выступили телеканалы Репортер, Академия ДумскаяТВ, 7 канал, Новая Волна, Инший, Медиахолдинг «Козырь Диджтиал», бизнес глянец Financoff и Общественно-политический еженедельник «Слово».

Официальными партнёрами кинофестиваля выступили: Центр креативных искусств SiniY Crab, Общественная организация «Поисковая платформа 911», международная рекламная компания «Amillidius», ООО «Европейская юридическая группа «Дипломат», и конечно же «Исследовательский институт развития демократии».

Одновременно с показом фильмов на фестивале проводились мастер-классы мастеров украинского кино, состоящих в жюри. Подобного рода мероприятия помогают молодёжи продолжать заниматься киноискусством благодаря совместным усилиям организаторов и партнеров. Формирование призового фонда фестиваля, как и все затраты на его проведение были осуществлены Президентом кинофестиваля Наталией Бондарчук из личных средств. Призовой фонд в этом году составил 40 000 гривен.

Волшебная атмосфера

Незабываемая, волшебная атмосфера фестиваля была задана настроением гостей и авторов работ. Зрители между просмотрами программных работ и захватывающими мастер-классами попадали в дивную среду прекрасных джазовых номеров, которые сопровождали их на протяжении всего фестиваля.

Все прекрасные вокалистки являются студентками и выпускницами факультета искусства и дизайна Одесского Международного гуманитарного университета. Холл был украшен работами молодого азербайджанского художника Ризвана Эйюбова.

На склоне жаркого августовского дня, когда пахнуло вечерней прохладой, после вручения наград и поздравления жюри, участникам фестиваля и гостям предложили дизайнерский праздничный торт с названием «Перший крок», который и стал прекрасным завершением вечера.