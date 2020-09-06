Восстать против рынка! ВИДЕО





Министерство образования и науки Украины опубликовало обновленные стандарты высшего образования. «Новые стандарты пришли на смену устаревших отраслевых, они соответствуют требованиям Болонского процесса и базируются на компетентностном подходе. В стандартах не установлен перечень нормативных дисциплин (как это было раньше), это дает больше возможностей вузам в создании различных образовательных программ… Отдельную профессиональную экспертизу (осуществляет Федерация работодателей или отраслевые объединения организаций работодателей)», - значится на сайте МОН Украины.

Написано вроде красиво, комар носа не подточит, но нет! Подточит и еще как! Я не буду критиковать «Болонский процесс», превративший «матерого зверя» в жалкую болонку, об этом сказано много. Хочу молвить слово, о бизнес-ориентировании, которое якобы поможет сделать высшее образование практичным и удовлетворяющим запросам работодателей.

У нас уже скоро, как тридцать лет принято обращаться к зарубежному опыту. Кто-то может назвать хоть один ведущий, бизнес-ориентированный, западный университет?

За то наше высшее образование ориентировано на рынок труда, и в этом его трагедия. Потому мы и не можем обеспечить рынок труда правильными кадрами, потому что образование нормально работает, когда оно не ориентировано на этот рынок. И, соответственно, оно этот рынок формирует, исходя из того, как он будет развиваться в течение пяти лет. Украинское образование ориентировано на текущий рынок труда и на сиюминутный запрос бизнеса. Поэтому у нас, естественно, постоянно возникает нехватка кадров, поскольку, когда выпустят этих специалистов, они будут уже не нужны, возникнет перепроизводство, будут нужны другие.

Образование не просто не должно быть рыночным, оно должно быть антирыночным, поскольку суть образования как крупного социального института состоит в том, что оно является противовесом рынку. Оно находится с рынком в разных временных измерениях. Сколько циклов купи-продай происходит на рынке за время одного учебного семестра? Кто просчитывал изменчивость рынка за это время, а ведь семестр не самый главный цикл в обучении. Вот и выходит, чем ближе образование к рынку, тем оно менее эффективно.

Хорошие вузы не готовят людей узкой специальности, они готовят специалистов широкого профиля, которые потом могут работать по любой специальности в определенном диапазоне. Что, собственно, и делало советское образование, до сих пор еще делает французское и условно говоря, Гарвард.

Вуз должен готовить не специалиста для работодателя, а специалиста, которого работодатель сможет сделать эффективным сотрудником. Вам могут дать какие-то базовые навыки, знания и психологические установки, с помощью которых вы можете всему научиться, когда вы начнете работать.

Бизнес всегда стремится свои расходы переложить на плечи государства. Всякие там попытки профессиональной экспертизы вузов всякими там работодателями, это не что иное как желание управлять вузами за бюджетные средства. Хотите влиять на науку и образование, выделяйте гранты на определенные специальности и исследования в фундаментальной науке, как это делается во всем мире. А то у нас бизнес превратился в главного бюджетника страны!