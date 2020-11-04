О выборах, о кризисе, вызванном решением КСУ и о том в какие времена мы живем ВИДЕО

О выборах, о кризисе, вызванном решением КСУ и о том в какие времена мы живем поговорили в студии "Академии". В гостях у Александра Филиппова политолог Игорь Назаренко

КС на практике — орган, зависимый от политической конъюнктуры и ориентированный на мнение «начальства» в лице действующего президента. КС показал это в прошлом году, признав вполне конституционным президентский указ о роспуске парламента. Притом что в 2007 году он уклонился от вынесения решения по аналогичному вопросу, приступив к рассмотрению, когда Рада уже была распущена.

Правда, ряд наблюдателей (в том числе авторитетный Андрей Портнов) считают, что этот состав КС сформирован Порошенко и до сих пор ориентирован на него. Нынешние руководители суда — Александр Тупицкий и Сергей Головатый — действительно стали судьями КС по квоте президента, но в случае с Тупицким это была квота… Виктора Януковича, поскольку назначен он был в мае 2013 года.

Возможно, конечно, сейчас он играет и на стороне Порошенко, которому выгодно раскачивать власть Зеленского после неудачных для «слуг народа» местных выборов. Но судьи КС способны на такую игру только в случае критического ослабления центральной власти.

В любом случае прямая атака президента на КС с требованием от Рады отменить решение суда и пересмотреть его состав выглядит уж очень экстраординарно. Повторим, что даже в феврале 2014 года до такого не дошли, а тот же Тупицкий счастливо избежал люстрации.

Собственно, если президенту так нужно отменить решение КС, то собирать голоса депутатов совершенно не обязательно. Его можно отменить своим указом. А заодно и Раду разогнать — раз уж она не в состоянии вникнуть в существо момента. С точки зрения антиконституционности закон никаких особенных преимуществ перед указом или распоряжением главы Офиса президента не имеет - пишет политтехнолог Василий Стоякин