Анонс газеты СЛОВО, выпуск 51 (1276)_2017

«Силы света во главе с Михаилом Саакашвили пошли на штурм "Октябрьского дворца", где засели дети и сатрапы Порошенко, действующие по приказу ФСБ». – Так начинается выходящая в номере колонка редактора. «Бунт на продажу - уместен ли торг?» - называется статья.

Ну что ту скажешь, здравомыслящим украинцам действительно остается только смеяться над тем балаганом, который сейчас происходит в стране. Хотя на самом деле, все это совсем не смешно, ведь за кулисами идиотского спектакля, люди, находящиеся у власти, окончательно разваливают страну!

«Отрицая легитимность власти, Саакашвили тем самым, пытается ее уничтожать и вскарабкаться самому на еще не остывшее место. – пишет автор. - Власть слаба, но слаб и Михо со своим «сбіговиськом» заряженным на личный интерес».

Согласитесь, эпопея с Саакашвили уже как-то затянулась! Чем то же это все должно окончиться? Как вы думаете, чем?

- Ну вы прямо хотите получить ответ чем сердце успокоится, так ставить вопрос еще рано миссия Саакашвили разрушение и он прекрасно с нею справляется он нагнетает истерию устраивает скандалы в принципе, главное оставаться в поле внимания прессы это такой попсовый персонаж шоумэн с большой буквы. И график работы у него такой же вот к примеру, Саакашвили объявил новогодние протестные каникулы. Зачем это шоу финансируется и кем это другой вопрос.

- Выходящая в номере статья Антона Кравчика называется «Непотребное потребление». И автор вновь обращается к теме манипуляций человеческим сознанием и поведением в у угоду так называемому рынку, а вернее – в угоду тем людям, которые получают сверхприбыль на слабостях обывателя.

«Нобелевскую премию по экономике в 2017 г. получил американец Ричард Талер за вклад в изучении «поведенческих финансов». – пишет Антон Кравчик - Талер разработал «теорию подталкивания» или «управляемого выбора», т.е. теорию создания «идеального покупателя», которого можно было бы беспрепятственно эксплуатировать и который глотал бы все подряд».

Как можно защитить себя от насилия навязываемых предпочтений? – задается вопросом автор. И действительно – как?

- Жить в обществе и быть свободным от него невозможно. Поэтому мы в любом случае вынуждены жить в обществе потребления. Но можно сохранять осознанность, это сложно, именно поэтому многие учителя мудрости Запада и Востока говорили об этом. Все технологии потребительского жульничества построены на том, что человек делает свой выбор неосознанно. Поэтому осознанность, осознанность и еще раз осознанность!

- Никита Додон продолжает анализировать бюджет. В статье «Украинцам спущен госбюджет роста тягот и трат» он утверждает, что принятие ЗУ «О государственном бюджете на 2018 год» сулит большинству граждан страны ухудшение благосостояния. «Этот план доходов и трат — не просто набор «сбалансированных» сумм, а резюме «схем» передач финансовых средств от одних — другим» - утверждает автор.

Чего же нам – рядовым гражданам – стоит опасаться, исходя из такого бюджета?

- Ситуация обескровленности экономики знакома людям старшего поколения, живших в лихие 90-е, инфляция задержки зарплат растущие цены и тарифы все это уже было. Как сказал Пелевин: «90-е возвращаются но не ко всем» кто-то будет жить нормальной даже хорошей жизнью, но их будет немного, и страшно далеки они будут от народа. Подводя итог необходимо сказать, что 90-е это была эпоха первоначального накопления капитала, сегодня эпоха его перераспределения. Интересно осмелится кто-то озвучить лозунг: «Грабь награбленное!», - поживем увидим.