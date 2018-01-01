Анонс газеты СЛОВО, выпуск 01 (1278)_2018

7 января большинство украинцев: и православные, и греко-католики отмечают один из главных христианских праздников – Рождество Христово, встречают родившегося в яслях Вифлеемских Спасителя мира, Богомладенеца Иисуса Христа!

…Более 2000 лет назад Спаситель появился на свет, чтобы прожить на Земле полную тягот, забот и скорбей человеческую жизнь. Чтобы пострадать на Кресте, быть осмеянным, отверженным, оплеванным, оставленным всеми, включая своих учеников... Но в итоге, чтобы победить мир с его пороками и грехом! И дать всем нам главную заповедь: «ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА»! С наступающим Рождеством вас, дорогие читатели и зрители.

В этом номере вы найдете сразу 2 материала о празднике: «Спаситель родился, чтобы научить нас любить друг друга!» и «Рождество: дары волхвов, исполнение пророчеств и воплощение надежд»

Ну а теперь к другим материалам газеты. Колонка редактора выходит с пугающим заголовком: «Декабрь, убивающий мужчин»

В декабре мужчины пропадают без вести и погибают чаще, чем в любой другой месяц, установили исследователи из Портсмутского университета в Великобритании.С декабря по февраль мужчины отправляются на вечеринки, с которых уже не возвращаются.

А чего ж это они в самом деле так?

- Смысл колонки в том, что убивает мужчин третья ипостась времени – кайрос, как именовали его древние греки, несчастливый случай, роковое стечение обстоятельств, негативный эмоциональный фон, алкоголь и сложные метеоусловия зимы. И хотя время не является самостоятельной сущностью, пожирающей зимою мужчин (хорошая идея для голливудского триллера), а всего лишь отражение нашего, порою, замутненного сознания, тем не менее, необходимо отметить, небрежное к нему отношение – опасно для жизни!

Церковь не зря предлагает рождественский пост, как психологическую технологию, способствующую ментальному обновлению личности. Не жалейте усилий для духовного возростания - будете живы и здоровы.

- «Мы выбираем – нас выбирают». Так называется материал Натальи Бржестовской, входящий в номере. И он, к сожалению не о любви… А о мошенниках, которые активизируются именно в праздничные дни. «Помните, сколько уловок и приемов было известно хитроумному «великому комбинатору» Остапу Бендеру, промышлявшему сто лет назад на страницах романов И.Ильфа и Е.Петрова, – четыреста сравнительно честных способов отъема денег у доверчивого населения. Арсенал средств нынешних мошенников куда более изощрённый и многообразней» - считает автор

Как вы думаете, есть ли какой-то действенный способ, как обезопасить себя от мошенников?

- Думаю однозначного рецепта быть не может, принципы мошенничества стары как мир, а люди попадаются на их удочку снова и снова. Современные технологии лишь влияют на картинку происходящего. Целью мошенника всегда является жадина - любитель легких денег. А форма мошенничества, потребительский кредит с дисконтом, МММ, или биткоен какое это имеет значение.

Рецепт один: знание, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке и самоосознаность, хотя это самое сложное.

- «Украина-2018: наступление «собачьей жизни» обостряет бои «крыс» Так называется материал нашего постоянного автора Никиты Додона. На сей раз, он пишет о скандалах в политическом бомонде, в частности о шпионском скандале с задержанием переводчика Гройсмана.

А вам как кажется - что или кто стоит за всей этой историей с громким задержанием?

- Я думаю, что это ничто иное, как атака на Премьер-министра. Тот факт, что Гройсману пришлось лично оправдываться, что его переводчик не имел доступа к государственной тайне, лишь очередной раз подтверждает мою гипотезу. Все это отголоски внутри элитной борьбы, которая и не затухала на Банковой и на Институтской. Мустафа Найем, к примеру, уже раздувает убийство правозащитницы Ирины Ноздровской, в репортажах с места убийства маячат те же люди, что и при пересечении границы неистовым Михо, то есть профессиональная массовка, готовится новая спцоперация по раскачке страны… скучно не будет точно.