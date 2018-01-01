Анонс газеты СЛОВО, выпуск 02 (1279)_2018

Похоже, в нашем городе появляется еще одна замечательная традиция. Вот уже третий год, вслед за идеей, предложенной Одесской Епархией и получившей всестороннюю поддержку со стороны «Одессгорэлектротранса», в Новогодние праздники на улицах появляются сияющие голубыми огнями, густо украшенные гирляндами пассажирские трамвайчики.

8 января они ездили по городу, окончили свой путь на Старосенной площади. И там неслись в небо песнопения, прославляющие рождение Господне. Молодежный хор Одесской Епархии исполнял Рождественские колядки.

О том, как отметили и все еще продолжают отмечать Рождество в нашем городе, сразу три статьи в номере: Встреча Рождества, Вера и свет и Парад Рождественских трамваев

Ну а теперь к материалам совсем не таким веселым и радостным. Колонка редактора выходит с заголовком «Страну опять «поджигают»?

Не успел утихнуть скандал с Саакашвили, как на информационный простор страны посыпался целый ворох провокационных событий, не соответствующий новогодне-рождественскому формату.

Что же это были за события и для чего опять нагнетается напряженность в стране?

- В колонке выделяются две тенденции, у одной внешний, у другой внутренний заказчик. Они все они происходят в информационном пространстве. Явно атакой на действующую власть является история, раздуваемая вокруг убийства доселе никому не известной активистки Ноздровской, которую для придания большего статуса посольство США назвало известной правозащитницей.

Вторая история, или правильнее, группа историй внутреннего происхождения.

2018 год – предвыборный, если не произойдет форс-мажора. В сложившейся ситуации некоторым политически силам, имеющим огромную власть и мизерный рейтинг электоральных симпатий надо как-то готовиться к выборам. Вот мы и видим, как в Киеве члены никому не известной организации "Черный комитет" в рождественскую ночь облили красной краской Российский центр науки и культуры и сделали надпись «Смерть России!», сюда де можно отнести призывы к насилию отдельных добробатов в фейсбуке и череду антицерковных акций по всей стране.

- «Календарно»-антицерковные страсти: иноверцы рвутся «исправить» каноны православных Украины». Так называется статья нашего постоянного автора Никиты Додона. И речь в ней идет об очередных совершенно циничным провокациях на сей раз направленных против Украинской православной церкви.

«Январские дни 2018 года в Украине высветили не только ничтожество самозваных «светочей демократии», но и героизм граждан – в завершении статьи делает вывод автор. - В Киеве защищать лавру пришли около четырех тысяч верующих, впечатлив молодчиков, пытавшихся там митинговать. А в Запорожье митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука проявил не только мужество, но и находчивость. Выступив на пресс-конференции, он спокойно и четко разъяснил, почему клирики УПЦ не имеют права (это было бы равносильно мошенничеству) совершать требы в отношении иноверцев и некрещеных, а затем обескуражил оппонентов предложением… продолжать их флэшмоб, и дальше нести к храмам УПЦ детские игрушки. Он сказал: «Дорогие мои, в память о Евгении я прошу вас, приносите в храмы куклы, конфеты. Мы их раздадим в детские дома и в малоимущие семьи». И добавил, что именно добрыми делами, подачей милостыни и личной молитвой православные могут почтить память трагически погибшего ребенка».

А кому вообще могла прийти в голову идея использовать смерть ребенка для провокаций? Это же уже просто за гранью добра и зла?

- Голливудские авторы при написании сценария используют в своем профессиональном сленге словосочетание «запах смерти». Речь о том, что бы воспользоваться страхом смерти для пробуждения интереса зрителя к написанной истории. Мальчик используется организаторами провокации в качестве сакральной жертвы для пробуждения народного негодования.

- «Фэнтези-сказка, да в ней намёк…» Так называется статья Эллы Алыбиной, в которой она пишет о новом сериале, выходящем на экраны.

В феврале 2018 года в эфире «Нового» телеканала все жители нашей страны смогут ознакомиться с расширенной версией первого украинского фэнтези про супергероев «Сторожевая застава».

Итак – русские богатыри, ставшие украинскими и другие художественные особенности сериала…

Кстати, а есть в нем какие-то художественные особенности, кроме псевдоисторических событий?

- Это с одной стороны банальная попытка распилить бюджет госкино – то есть наши с вами бюджетные деньги, с другой картина выполняющая заказ агитпропа по переписыванию истории, а именно украинизации русских былинных витязей. К шедеврам киносценария можно отнести затаву, которая ничего не охраняет, а просто стоит в лесу Максимально примитивные сюжеты, топорные диалоги, гиперболизированные эмоции, отсутствие логики в действиях персонажей, картонные злодеи. Но ни что из перечисленного не идёт ни в какое сравнение с самой большой проблемой фильма — игрой актеров. Она не просто слабая — это уровень школьной театральной постановки. Иными словами, этим историю не перепишешь.

- «Психотехнологии секты или «Новое белое братство» — судьба Украины? Это статья Антона Антона Кравчика.

И чем же он на сей раз пугает читателей?

- Так уж и пугает, просто предупреждает и анализирует. Наш постоянный автор утверждает, что за последние четверть века в Украине был задействован целый арсенал информационно-психологических технологий ради достижения состояния массового психоза. Автор анализирует историю «Белого братства» психотехники, при помощи которых создавалась эта тоталитарная секта в начале 90-х, и находит удивительные сходства с приемами, используемыми в современной зомбирующей пропаганде. Автор предупреждает об опасности безответственного использования психотехнологий ради достижения политических целей.