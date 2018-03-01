Анонс "СЛОВА" № 9 (1286) 2018

Дорогие читатели и зрители, я поздравляю вас с весной! И возможно вы даже возмутитесь, подумаете, что это насмешка: какая же это весна, посмотрите, что творится за окном! Но я вам скажу: наверное, это такая весна, которую мы заслужили! Как, впрочем, и все остальное… И еще раз напомню, что у Православных христиан продолжается Великий пост, а это именно то время, когда следует подумать о своей жизни, о том, правильно ли мы ее проводим и прийти к покаянию.

Колонка редактора в этом номере выходит с заголовком «Банкиры спецслужбы и компрадоры». И речь в ней идет о том, как финансовые операции стремительно переходят в интернет. Мобильные платежи, онлайн кредитование, цифровые моментальные переводы – интернет технологии очень быстро подменяют собою «традиционные» банковскиеуслуги. Чем это все грозит традиционным банкам и нынешним финансовым элитам?

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Берите шире речь идет о перезагрузке мировой финансовой системы с Большой Войной или без нее, при помощи нового сетевого финансового инструментария и изменения мышления мировых элит. Появление на мировой арене такого явления как нетократия, Нетократию как класс отличает от старой буржуазно-чиновничьей элиты не столько уровень доходов, сколько образ мыслей. Не будучи сильно мотивированы к стяжательству, нетократы используют новые модели организации и создания добавленной стоимости, что позволяет им извлекать из сетевой структуры значительно большую прибыль, нежели это возможно в иерархической.

Основное отличие их в том, что нетократы умеют грамотно тратить деньги в своих интересах. Буржуазно-чиновничьей элите, для которой «понты дороже денег», это явление несвойственно.

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Элла Алыбина в этом номере пишет о проекте «космического масштаба и космической жеглупости», помните так знаменитый булгаковский проф. Преображенский охарактеризовал идеи Шарикова. Так вот нынешние идеи украинских политиков примерно в том же духе. «Хайперлуп или Нью-Васюки украинской власти». Так называется статья.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время недавней пресс-конференции в Киеве сообщил, что Украина присоединяется к когорте стран, которые, в полном смысле этого слова, дерзнули реализовать у себя … очередной проект будущего Илона Маска по строительству сверхскоростных поездов Hyperloop (Хайперлуп). Ой, ну смех да и только! Это говорят представители страны, где до сих пор в поездах не знают, что такое биотуалеты!

Ну а на самом деле, к чему подобные разговоры? Или кто-то всерьез верит, что Украина способна такое реализовать?

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Судя по потоку хвастливых ни чем не обоснованных заявлений в газете пора открывать постоянно действующую рубрику "коня кують а жаба и собi лапу пiдстовляе". Критерием потребности подобного инновационного проекта является экономический расчет объема пропускной способности пассажиропотока и экономии которая в результате реализации этого проекта будет реализована. А теперь давайте считать, какой у нас существует нериализованный спрос на поездки в Киев, с падением количества населения уменьшился и реализованный спрос, сколько стоит поездка в Киев из Одессы - около 500 грн, это по курсу 18,5 долларов США, деньги по мировым меркам не большие, с чего будет проект окупаться? Откуда возьмутся миллиарды долларов на реализацию этого проекта, ведь не надо забывать, что инновации всегда стоят дороже.

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Статья Антона Кравчика, выходящая в номере, называется «Злейшим на придобрейшее или языковые размолвки в ПАСЕ»

«Мы идем в Европу». Это наиболее жесткая идеологемапостмайданной пропаганды. Европейский выбор и вектор развития - фундамент новой украинской национальной идентичности. Почему же так неудачно складываются отношения нынешнего руководства нашей страны с самим сердцем Европы? – задается вопросом автор. И констатирует: нынешняя зимняя сессия ПАСЕ оказалась непростой для Украины. Сразу две резолюции с негативной тональностью в адрес украинской власти недавно приняли депутаты.

Почему так? Очередная зрада? На сей раз европейская?

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Так называемый «евроинтеграционный вектор» оказался просто идеологическим жупелом, под знаменем которого к власти в Украине просочились ее нынешние правители. Ни националистическая самоидентификация ни воровские замашки нынешних властей никак не сочетаются с либеральными ценностями на которых построена объединенная Европа. То что Евросоюз в рамках евроатлантической политики дирижируемой из Вашингтона конфликтует с Россией совсем не означает, что Европа будет ублажать Украину по любому поводу. Вот отсюда и очередная зрада.

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Другая статья Антона Кравчика, выходящая в номере, называется Глобальное общество риска. В четвертом Отчете о финансовой стабильности НБУ, опубликованном по итогам прошедшего года говорится, что к ключевым рискам для финансовой стабильности Украины являются прекращение сотрудничества с МВФ, медленные структурные изменения в экономике, низкая эффективность работы государственных банков и слабость правовой системы. Что такое риски и какую роль они играют в нашей жизни сегодня?

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«Общество риска» - это постиндустриальная формация. От индустриального общества оно отличается тем, что если для индустриального общества характерно распределение благ, нацеленное на обеспечение дальнейших циклов воспроизводства, то для «общества риска» характерно распределение опасностей и обусловленных ими рисков.

В обществе риска нарушен сам механизм формирования социального порядка: социальная рефлективность общества, под которой понимается критика этого порядка «изнутри». По сути, мы теряем способность отличить главное от второстепенного, стратегическое от тактического. Поэтому в отчете Нацбанка ключевым риском для финансовой стабильности – прекращение сотрудничества с МВФ, и все с этим молча соглашаются. Но это только в краткосрочной перспективе в долгосрочной перспективе такое сотрудничество само является риском, но этого уже никто не может увидеть.