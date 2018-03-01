Анонс СЛОВО № 10 (1287)

Сейчас многие люди, даже не только национально свидомые декоммунизаторы рассуждают о том, стоит ли отмечать так называемые гендерные праздники. Мол, зачем как-то специально выделять половую принадлежность? Женщина – такой же человек, да и, опять же, если мы перенимаем европейскую толерантность, то всякие женские дни глубоко травмируют тех, кто еще не определился, женщина он или мужчина. Или же наоборот, определился, что он и то и другое.

И что я вам скажу, дорогие читатели и зрители, как по мне, то слава Богу, что у нас – таких вот еще неполноценных европейцев – пока большинство людей живут и ощущают себя теми, кем родились. Женщины женщинами, мужчины – мужчинами. И нас – украинских женщин пока еще совершенно не огорчает, а скорее радует внимание мужчин, их теплые слова, поздравления, подарки.

В общем, с праздником, дорогие дамы! И милые наши мужчины – пока не расслабляйтесь!

Как обычно, не обошли женскую тему мы и в газете.

«Женский День – укоренился: глобалистов пугает постсоветская традиция» - так называется выходящая в номере статья Никиты Додона.

«Зачах за последний год даже в среде майданских активистов авторитет нынешнего главы Института национальной памяти Вятровича. – Пишет автор. - Одной из веских причин такого падения доверия к былому «гуру» стал… перегиб, допущенный им, а именно его выпады против Женского дня 8 Марта.

Думаете не удастся Вятровичу лишить женщин праздника?

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Я иногда задумываюсь, он сам то верит во все это что пропагандирует, понятно, что стоит задача злить народ, пока другие воруют, обрушивать на себя праведный гнев так сказать. С точки зрения политической психологии идет управление массами через календарь, это так называемое бесструктурное управление. Изменение календаря праздничных дат смещает фокус внимания на другие ценности, навязанные пропагандой новой власти. Так делали большевики, так делают и эти, методы одинаковые.

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Колонка редактора, выходящая в номере, называется: «Женщина президент – это реально?»

А действительно? В Америке оказалось НЕ реально, хотя так все верили… А что же у нас? Наша-то кыця Юлия Владимировна намного симпатичнее Клинтон! Какие же шансы у нее?

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Самая красивая бабушка Европы, как заметили злые языки, безусловно превосходит госпожу Клинтон внешними данными, но не происхождением, как известно Хилари происходит из знатного семейства благодаря которому Билл стал президентом. В колонке же речь идет о раскладах сложившихся в нашей стране перед предстоящими выборами. Как двое заклятых врагов могут стать заклятыми друзьями дружа против кого-то третьего.

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Станет ли женщина президентом у нас в стране – большой вопрос. А вот министром обороны похоже, что вполне может стать дама. Несколько лет назад во время очередного Мюнхенского саммита по безопасности стало известно, что военные ведомства наиболее мощных стран Евросоюза -Норвегии, Швеции, Голландии и Германии - возглавляют женщины. Спустя некоторое время к ним добавились Министр обороны Албании и Италии.

И вот теперь поговаривают, что одна из возможных кандидаток на будущий пост Министра обороны Украины – Татьяна Рычкова, народный депутат от БПП из Днепра. Профессия у нее подходящая для любой должности в нашей стране – кондитер. Еще три года назад она пекла пирожные в днепропетровской пекарне. Однако с началом антитеррористической операции стала волонтёром, начала покупать на свои деньги бронежилеты, и уже через полгода оказалась в генштабе Украины.

Обо всем этом идет речь в статье Эллы Алыбиной «Будет ли милосерднее мир Амазонок?» Ну а вам как кажется – кондитер запросто справится с нашей сильнейшей в европе армией?

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Даешь кухарок командовать армией! Вот зря они Ленинов сносили, я считаю Ильич был бы просто посрамлен! Он до такого точно не додумался. Если серьезно, то есть немногочисленные положительные примеры руководства женщинами больших систем, но это должны быть женщины выдвинутые самой системой, а не назначенные со стороны. В основном это случаи когда мужчины отходят в сторону в момент трансформации системы, что бы потом все проблемы списать на женское руководство.

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«Картина мира другими глазами» - это материал Антона Кравчика.

«Сегодня картины мира становятся эффективными инструментами идеологической, пропагандистской и психологической войны за души и умы людей. – Пишет автор - Картинами мира бессовестно и коварно манипулируют в своих интересах различные СМИ, принадлежащие олигархическим кланам. Оболваненные и зомбированные граждане нашей страны живут под воздействием откровенной лжи. С помощью пропаганды у людей подавляют способность самостоятельно и критически мыслить. Их целенаправленно превращают в зомби-фанатиков и националистов-сектантов».

Извечный вопрос: что делать? На него Антон Кравчик дает ответ?

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Ответа нет на самом деле, при помощи формирования картин мира у граждан управление происходило всегда. Другое дело сегодня мощь современных СМИ многократно усиливает это воздействие. Автор выступает за широту взглядов, за расширение картины мира, которая позволяет не подпадать под примитивные клише агитпропа. Автор использует формулу Кожибского карта не есть территория, которая позволяет воочию продемонстрировать как формируется и как работает сознание.

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Еще одна статья Антона Кравчика посвящена выборам в Италии. «На выборах в Италии побеждают противники ЕС» - так она называется.

И действительно: большинство голосов итальянские избиратели отдали евроскептикам и популистам. Телеканал Euronews передает, что результаты стали очередным шоком для Брюсселя. Почему же так – почему евроскептики? Ответ прост: «Сегодня не только в Италии, но и вообще в Европе, к сожалению, лишь популистские и правоэкстремистские партии предлагают перемены», — поясняет один из аналитиков.

Выходит, Европе эти перемены очень даже нужны! А наши политики рассказывают, что там рай земной! Мы что в каких-то параллельных мирах живем?

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Пока толстый похудеет худой издохнет, мы примерно в аналогичном положении. В Европе будут побеждать везде популисты, это всеобщий тренд, только умелое лавирование поулистскими технологиями позволило крупному финансовому капиталу протащить Макрона во Франции. Берлускони классический популист предлагающий простые понятные народу решения, опытный политик, его риторика направлена против брюссельской бюрократии, которая поглощает моря шампанского и горы лососины,за щет всей остальной Европы, - как сказал классик, поэтому его приход не удивляет.