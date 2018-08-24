АНОНС Слова № 34 1311 2018 ВИДЕО

На этой неделе Украина отмечает великий праздник – День незалежности. Этому дню, как обычно посвящены сотни официальных мероприятий по всей стране, военный парад в Киеве, признанный продемонстрировать мощь нашей армии – по мнению президента, самой сильной в европе. Три выходных дня для трудящихся. Никто из официальных лиц, правда, не говорит о том, что за 27 лет незалежности Украина практически ничего не добилась, ничего не создала, чем можно было бы гордиться. Скорее растеряла то, что унаследовала от СССР. Но это так… не для праздничного разговора, просто к слову…

Вас же всех, дорогие читатели и зрители - поздравляем!

Вскоре нашу страну посетит Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности. Информацию об этом визите распространила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. В украинских СМИ визит Болтона в Украину рассматривают в оптимистичных тонах. Приезд старого «ястреба» должен показать всем неизменность геополитических интересов США в проблемных регионах, где «Россия ведет «гибридную войну» и дестабилизирует неокрепшую демократию». Посол Украины в США Валерий Чалый заявил о «проявлении поддержки стратегического партнера»

Но злые языки, как обычно, говорят совершенно другое что Болтон планирует вручить Порошенко «черную метку»: Америка посылает ему сигнал собирать вещи и перестать грезить о втором сроке. Предполагают также, что Болтон везет из Вашингтона благословение Юлии Тимошенко.

Так ли это и зачем на самом деле в нашу страну едет советник Трампа? На эти вопросы в своей статье: «Кто вы мистер Болтон» пытается ответить Антон Кравчик. А Вы как думаете – что означает его визит в аккурат на день нашей незалежности?...